Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asgari ücret 9 bin TL olur mu sorusuna yanıt Herkesin dediğiyle adım atamayız
POLİTİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari ücret 9 bin TL olur mu’ sorusuna yanıt: Herkesin dediğiyle adım atamayız

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Öyle herkesin söylediğiyle hareket edemeyiz, bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asgari ücret 9 bin TL olur mu’ sorusuna yanıt: Herkesin dediğiyle adım atamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

'ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi. Erdoğan ''Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız'' ifadesini kullandı.

BAKAN BİLGİN'LE KÜLLİYE'DE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Erdoğan, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını bildirdi.


'KÜFESİ OLMAYAN BOL BOL ATIP TUTUYOR'

Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."


  • Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın dün gerçekleştirilen 3. turu sonrası yaptığı açıklamada 'Türk-İş'in teklifinin 9 bin lira olduğunu, verilmezse masaya oturmayacaklarını' dile getirmişti.

Asgaride uzlaşma çıkmadı: İşçi tarafının teklifi 9 bin lira
EKONOMİ
Asgaride uzlaşma çıkmadı: İşçi tarafının teklifi 9 bin lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak
OYNAT 00:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' ifadelerini kullandı.


Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak

Şehir içindeki yol
14 kilometre kısalacak

Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı.
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Rekabet Kurumundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Çağrı merkezi çalışanlarını bezdirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.