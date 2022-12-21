Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari ücret 9 bin TL olur mu’ sorusuna yanıt: Herkesin dediğiyle adım atamayız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

'ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi. Erdoğan ''Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız'' ifadesini kullandı.

BAKAN BİLGİN'LE KÜLLİYE'DE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Erdoğan, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını bildirdi.





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'KÜFESİ OLMAYAN BOL BOL ATIP TUTUYOR'

Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."





Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın dün gerçekleştirilen 3. turu sonrası yaptığı açıklamada 'Türk-İş'in teklifinin 9 bin lira olduğunu, verilmezse masaya oturmayacaklarını' dile getirmişti.

EKONOMİ Asgaride uzlaşma çıkmadı: İşçi tarafının teklifi 9 bin lira

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak



