Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2023 yılı için 4,4 trilyon lira geliri, 3,8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık.

Milletimize sözümüz bakidir. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz.

Güvenlik altyapısını bölgesel ve küresel tehditlere karşı korunmamızı sağlayacak

Bütçe tartışmalarına muhalefetin tutumuna baktığımızda ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir vizyon göremiyoruz.

Sosyal hizmetlerde kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

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Yeni keşiflerle enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen kaldırana kadar çalışacağız.

Enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışacağız.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmekte kararlıyız.

Milletim 6'lı masa denilen yıkık dökük masaya baktığında geleceği için kime güveneceğini gayet iyi bilir.

(Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesi) Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım.

6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.

Türkiye yüzde 4-5 gibi bir büyüme rakamıyla bu yılı kapatacak.

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Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız.

Savunma sanayiinde her gün yeni bir müjdenin haberini alıyoruz, Kızılelma ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, Türkiye artık teknolojide takip eden değil takip edilen bir noktaya geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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