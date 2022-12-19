Gündem Meclis yoğun bir haftaya girdi Gündemde neler var?
POLİTİKA ANKARA

Meclis yoğun bir haftaya girdi: Gündemde neler var?

Meclis, 12 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından ardından yoğun bir haftaya daha giriyor. Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek. Siyasi partilerin ara verilen grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Meclisin gündeminde bu hafta neler var? AK Parti Grup toplantısı ne zaman?
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) ve 17 ayrı bakanlığın bütçe görüşmeleri tamamlandı.

12 gün süren görüşmelerin ardından meclis, ara vermeden çalışmayı sürdürecek. Ara verilmeden çalışmaların sürdüğü mecliste yeni yıldan önce Genel Kurul, ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifini ele alacak.

TEDAŞ BORÇLARI SİLİNİYOR


Yıl bitmeden enerji torba teklif Genel Kurul'da ele alınacak. Bir süredir hazırlıkları süren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi de tamamlanmıştı. Düzenleme kapsamında TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Teklife göre, BOTAŞ’ın Hazine'ye olan tüm borçları, alacaklarına karşılık sayılacak.

  • Düzenleme ile TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. BOTAŞ'ın ise ödenmemiş vergi, idari para cezaları ile borçları, Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık silinecek.

LİMAN SÖZLEŞMELERİ İÇİN DÜZENLEME


İşletme hakkı 49 yıldan az olan limanlar için kira süresini 49 yıla uzatan madde ile ilgili de düzenlemeye gidildi. Şirketlere, 5 yıl içinde limana ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u kadar tutarda yatırım yapmaları şartı getirilecek. TRT Haber'de yer alan habere göre, ayrıca şirketler, her yıl hazineye net satış ve karları üzerinden yüzde 5 hasılat payı yatıracak.

ÇOCUĞA İSTİSMAR İDDİASI DA GÜNDEMDE

Bir kadının küçük yaştan itibaren cinsel istismara uğradığına yönelik iddialar Meclis'in gündeminde. İddialarla ilgili araştırma komisyonu kurulacak. Verilecek önergeye tüm partiler imza atacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen siyasi parti grupları da bu hafta toplanacak. Liderler, son gelişmeleri grup kürsülerinden değerlendirecek.

  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor
EKONOMİ
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Mısır ve Libya diyalog kurmalı: Türkiye'nin kıta sahasına girmiyor
GÜNDEM
Mısır ve Libya diyalog kurmalı: Türkiye'nin kıta sahasına girmiyor

Vesayetçilerin değil 85 milyonun devleti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençler ve kanaat önderleriyle buluştu
GÜNDEM
Vesayetçilerin değil 85 milyonun devleti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençler ve kanaat önderleriyle buluştu

Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk
EKONOMİ
Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk

İmamoğlu'nun genel başkanı kim: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP’yi rahatsız etti
GÜNDEM
İmamoğlu'nun genel başkanı kim: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP’yi rahatsız etti

Saraçhane kumpası tutmaz: MHP lideri Bahçeli mahkûmiyetten mağduriyet üretilmeye çalışılmasını eleştirdi
GÜNDEM
Saraçhane kumpası tutmaz: MHP lideri Bahçeli mahkûmiyetten mağduriyet üretilmeye çalışılmasını eleştirdi
Kievde savaş izleri

Kiev'de savaş izleri

Rus tankları meydanlarda sergilendi.
Tarihin en iyisi

'Tarihin en iyisi'

​Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor.
YSK Başkanı Akkaya Cumhurbaşkanı Erdoğanın adaylığını değerlendirdi: Konuyla alakalı çalışma yaptırdım

​Yeni Şafak Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan sondaj sahasına girdi.

​Türkiye bir ilke daha imza attı: Hedefi başarıyla vurdu.

​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP'yi rahatsız etti.

Otomobil sahiplerini sevindiren haber.

​Lionel Messi milli takım kararını açıkladı.

Meteoroloji uyardı: Çok sayıda il alarmda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.