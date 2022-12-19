Meclis yoğun bir haftaya girdi: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) ve 17 ayrı bakanlığın bütçe görüşmeleri tamamlandı.

12 gün süren görüşmelerin ardından meclis, ara vermeden çalışmayı sürdürecek. Ara verilmeden çalışmaların sürdüğü mecliste yeni yıldan önce Genel Kurul, ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifini ele alacak.

TEDAŞ BORÇLARI SİLİNİYOR





Yıl bitmeden enerji torba teklif Genel Kurul'da ele alınacak. Bir süredir hazırlıkları süren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi de tamamlanmıştı. Düzenleme kapsamında TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Teklife göre, BOTAŞ’ın Hazine'ye olan tüm borçları, alacaklarına karşılık sayılacak.

Düzenleme ile TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. BOTAŞ'ın ise ödenmemiş vergi, idari para cezaları ile borçları, Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık silinecek.

LİMAN SÖZLEŞMELERİ İÇİN DÜZENLEME





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İşletme hakkı 49 yıldan az olan limanlar için kira süresini 49 yıla uzatan madde ile ilgili de düzenlemeye gidildi. Şirketlere, 5 yıl içinde limana ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u kadar tutarda yatırım yapmaları şartı getirilecek. TRT Haber'de yer alan habere göre, ayrıca şirketler, her yıl hazineye net satış ve karları üzerinden yüzde 5 hasılat payı yatıracak.

ÇOCUĞA İSTİSMAR İDDİASI DA GÜNDEMDE

Bir kadının küçük yaştan itibaren cinsel istismara uğradığına yönelik iddialar Meclis'in gündeminde. İddialarla ilgili araştırma komisyonu kurulacak. Verilecek önergeye tüm partiler imza atacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen siyasi parti grupları da bu hafta toplanacak. Liderler, son gelişmeleri grup kürsülerinden değerlendirecek.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

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