İmamoğlu'nun genel başkanı kim: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP’yi rahatsız etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında verilen yargı kararı sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP’yi rahatsız etti.

Akşener ve İmamoğlu’nun samimiyetinin yankıları CHP koridorlarında halen sürüyor. İmamoğlu'nun Akşener ile verdiği fotoğraf kadar ikilinin birbirine sarılarak “Daha yeni başladık” demesine CHP örgütünde tepki geldi. CHP içinde bazı isimlerin “İmamoğlu'nun genel başkanı kim?”, “İmamoğlu bizim partimizin mensubu mu? Yoksa İYİ Parti’nin mensubu mu?” sorularıyla rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

PAYDAŞLARIN YENİ KAVGASI

Kulislerde, sarılma fotoğrafı ve miting alanında İmamoğlu ve Akşener tarafından verilen mesajların genel merkezin gücüne gölge düşürdüğü ancak başka etkilerinin de olduğu ifade ediliyor. Akşener'in aksiyon alarak bir anda Saraçhane'de görünmesinin, CHP kanadında “Masada inisiyatifi kaybettik” endişesine de neden olduğu konuşuluyor. Adaylık konusunda sürekli “Kazanacak aday” vurgusu yapan Akşener ve kurmayları şimdiye kadar adaylık için Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmediği gibi İmamoğlu ve Yavaş'ın adını sürekli diri tutmuştu.

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CHP'DEKİ İMAMOĞLUCULAR

CHP'li kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu hakkında kararın kesinleşmesi halinde adaylığının tehlikeye düşeceğinin farkında olduğunu söyledi. Kurmaylar, Genel Başkan’ın İmamoğlu'nun ismine uzak durduğunu vurguladı. Öte yandan Ankara kulislerinde, CHP Parti Grubu üzerinde etkinliği olan bir genel başkan yardımcısının ve bununla birlikte bir kısım milletvekilin İmamoğlu'ndan yana tavır aldığı da konuşuluyor. Üç grup başkanvekilinden ikisinin Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiği, bir başkanvekilinin ise son zamanlarda İmamoğlu’na yaklaştığı dillendiriliyor.

İYİ Parti’nin lehine oldu!

Bu süreçteki Akşener-İmamoğlu yakınlaşması İYİ Parti içinde “olumlu” karşılandı. İYİ Parti’li Aytun Çıray, katıldığı bir televizyon programında “Akşener’in, İmamoğlu’nun yanına hızla gitmesinin kendilerine avantaj sağladığı”nı söyledi. Çıray, “Millet o sırada bir dal aradığında siz dal uzatıyorsanız hemen karşılığını verir. Kılıçdaroğlu’nun olmaması bizim lehimize oldu” sözleri ile dikkat çekti.

Köstebek kuşkusu

CHP Genel Merkezi’nde dışarıya bilgi sızdırıldığı iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yakın kurmayları dışında kimsenin haiz olmadığı bilgilerin İYİ Parti tarafından öğrenildiği yönündeki iddiaların genel merkez tarafından araştırıldığı belirtiliyor. Özellikle dava günü Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olması ve Akşener’in Saraçhane’de İmamoğlu’nun yanında fotoğraf vermesi Ankara’da bu iddiayı güçlendiriyor.

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GÜNDEM Meydan başka masa başka: İmamoğlu’na sıcak bakan sadece Akşener