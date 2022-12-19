Vesayetçilerin değil 85 milyonun devleti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençler ve kanaat önderleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mardin'de gençlerle ve kanaat önderleri ile buluştu. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Gelişmiş diye sınıflanan ülkelerin aslında kendi güvenlik ve refahları dışında bir dertlerin olmadığı görüldükçe coğrafyamızın binlerce yıllık insan merkezli önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin yakın tarihinde yaşanan kimi üzüntü verici hadiselerin bu muhteşem tabloya halel getirmesine izin veremeyiz. Çünkü bu ülkenin bu toprakların üzerindeki her şeyin bizler birlikte inşa ettik. Türkiye Yüzyılı bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren ona sadakatle bağlı olan geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır.”

TÜRKİYE ÖRNEK BİR ÜLKE

“85 milyonu samimiyetle bağrımıza bastık. Yasakların değil tüm vatandaşlarımızın inancını özgürce yaşayabildiği, kendi özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi inşa edebilmeye çalıştık. Şu anda tüm dünyada altyapısıyla üstyapısıyla örnek bir Türkiye var. Bunu ben söylemiyorum. Dünyanın liderleri söylüyor. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Son 20 yıldır ekonomiyle birlikte demokrasiyi de güçlendirmek, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Türkiye'yi hak ve özgürlükler alanında parmakla gösterilen bir noktaya getirmenin zorlu mücadelesini veriyoruz.”

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HOŞGÖRÜ İKLİMİNDEN ÖRNEK ALIN

“Lafa gelince sürekli insan hak ve özgürlüklerinden dem vurup, kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımayanları, buradaki hoşgörü ikliminden ibret almaya deva ediyorum. Güya din adına, ibadet adına ibadethanelere saldıran gözü dönmüş canilerin de vahşi eylemlerine bahane aramak yerine Mardin'in temsil ettiği insani ve İslami değerlere iyi bakması gerekiyor. Ne İslam'ı kendi aşırılıklarına maske yapanlar ne de bunlar üzerinden Müslümanlara husumet besleyenler bu hakikati asla değiştirilmeyeceklerdir.”

Erdoğan, Mardin’de “Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı”nda kanaat önderleriyle bir araya geldi.

BU VATAN HEPİMİZİN ORTAK ÇATISI

“Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak artık emperyalistlerin içimizdeki bekçiliğini yapan vesayetçilerin değil Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Sünni’si ve Alevi’siyle 85 milyonun tamamının devletidir. Gökyüzünde dalgalanın hilal ve yıldız hepimizin bayrağıdır. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatan hepimizin ortak çatısıdır.”

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YARININ TÜRKİYE’Sİ DAHA İYİ OLACAK

“Hangi inanca kökene mensup olursak olalım hepimiz aynı gemide olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Benim Kürt kardeşlerimizin dilinden ve kültüründen dolayı, benim Alevi kardeşlerimin meşrebinden dolayı, benim mütedeyyin kardeşlerimin yaşayışından dolayı, benim gayrimüslim kardeşlerimin inancından dolayı hasılı bir avuç azınlık dışında kalan milyonların farklı sebeplerle ayrımcılığa uğradığı eski devlet anlayışı tamamen mazide kalmıştır. Kendi insanına tepeden bakan jakoben zihniyetin günümüz Türkiye’sinde asla yeri yoktur ve olmayacaktır. Nasıl bugünün Türkiye’si dününkinden daha özgür daha müreffeh ise yarının Türkiye’si de bugünün Türkiye’sinden daha iyi olacaktır. Milletimizin gelecek asrına yön verecek Türkiye Yüzyılı bu vizyonumuz işte bu hassasiyetle şekillenmiştir.”

Seçimin neşesini birlikte yaşayacağız

Erdoğan, “Bu seçim öyle bir seçim olacak ki, bu ne tatiller eder ne tatiller eder. Çünkü inşallah bu seçimin neşesini hep birlikte yaşayacağız” dedi. Gençlerin “Tüyo alabilir miyiz?” sözleri üzerine “Şimdilik acele etme tüyoda, Cumhur İttifakı olarak şöyle bir dertleşelim, oturalım tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz“ dedi.

Derin yaraları iyileştirmeye çabalıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın hala bu topraklarda bu toprakların değerleriyle gönül bağı olan herkese kucağımızda kalbimizde sonuna kadar açıktır” diyerek “Tek parti faşizminden başlayarak, 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a kadar toplum hafızamızda derin yaralar açan acıları iyileştirmenin çabasında olduk” ifadelerini kullandı. Cemaat vakıfları konusuna da değinen Erdoğan “2003 ve 2008’de kabul edilen yasal değişiklikle önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda şimdiye kadar bin 15’ten fazla araziyi ve 21’ten fazla taşınmaz malı gayrimüslim cemaatlere bağlı kurumlara devrettik. Ermeni Vakfı’na devrettiğimiz gayrimenkullerin sayısı 400’ü aştı” dedi.

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Birliğimiz tüm dünyaya örnek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti. Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.”

Türkmen gazı bizi rahatlatacak

Türkiye’nin doğal gaz hub olması ile ilgili Erdoğan şunları söyledi: “Uzun zamandır gündemimizde olan bir durumdu. Türkmenistan’a yaptığımız ziyarette de, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye olarak böyle bir adımı atıp atamayacağımızı konuştuk 3’lü olarak. Türkmenistan’dan özellikle Azerbaycan üzerinden böyle bir gazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır.”

Yunanistan'a uyarı: Rahat dur!

Kızılelma’nın ilk uçuşuna değinen Erdoğan, şunları söyledi: “5 saat havada kaldı. Şimdi bize ne dediler, Türkiye ne dediler çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun füzesi var ya menzili 560 km olarak açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın alanı değil ama şimdi biz 560’ı bile yeterli bulmuyoruz. Biz 1000 km’yi yakalayacağız. Bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Dün ve bugün Ege’de bazı çılgınlıklar yaptılar, tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Yahu yapma işte, rahat dur, bizimle uğraşma bizim Ege’de sizinle ilgili bir sorunumuz yok. Buna geçmişte it dalaşı derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin, eğer rahat durmazlar ise gereğini yaparsınız. İşte bak gencimiz yetişiyor, bir gece ansızın gelebiliriz diyor, bak ne kadar güzel. Sizin gibi gençlerle beraber inşallah biz bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve gösteriyoruz.

2024’TE SERİ ÜRETİM

Göreve geldiklerinde savunma sanayiinin yüzde 20’sinin yerli olduğunu ifade eden Erdoğan “Şimdi ise yerlilik yüzde 80’e çıktı. Ve benim diyen ülkeler şu anda bizim savunma sanayii ürünlerimizin, araç gereç, mühimmat aklınıza ne gelirse bunu nereden istiyorlar? Türkiye’den istiyorlar. Ve ciddi manada bizim savunma sanayii ürünlerinde ihracatımız var. Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor, gerek İHA’lar gerek SİHA’lar akıncı ama şimdi asıl gelen tabii bu Kızıl Elma ayrı bir farklı bir şey. İnşallah Kızıl Elma 2024-2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak” diye konuştu.

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Kupa için Doha’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, dün özel uçakla Doha’ya gitti. Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan final maçını izledi.