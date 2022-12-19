Mısır ve Libya diyalog kurmalı: Türkiye'nin kıta sahasına girmiyor

Türkiye, “tek taraflı olarak Libya’yla deniz yan sınırı belirleyen” Mısır’a Libya ile diyalog çağrısı yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın 11 Aralık 2022’de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti. Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaptı. Türkiye, “iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde barışçı yöntemlere başvurulmasını” teşvik etti.