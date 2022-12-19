Saraçhane kumpası tutmaz: MHP lideri Bahçeli mahkûmiyetten mağduriyet üretilmeye çalışılmasını eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’deki “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza sonrasında CHP içinde yaşananlara dikkat çekti.

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza sonrası 6’lı masanın Saraçhane’de yaptığı mitingle ilgili şunları söyledi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilmiş kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Bu şahsın hukuki sorumsuzluğu diye bir şey söz konusu mudur?”

KILIÇDAROĞLU’NA OPERASYON ÇEKTİLER

“Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, 'yeni başlıyoruz' diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır.”

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ALAYI BİRDEN SAMİMİYETSİZ

“İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en büyük cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, mahkeme salonlarından siyaset çıkarmaya niyetlenen bukalemun siyasetçilere Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez, saygı duymaz. Saraçhane'de yargı kararına sarılıp 'fırsat bu fırsattır' diye meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir.”

6’lı masa yabancıların güdümünde

MHP lideri Bahçeli, “CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Kılıçdaroğlu pusulayı kaybetmiş, istikameti şaşmıştır. Türkiye'ye ABD'den ve İngiltere'den bakan, Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir” dedi. Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesine de değinen Bahçeli, “CHP'nin 3 Aralık'taki sözde vizyon toplantısı teslimiyetçiliğin vitrinidir” diye konuştu.