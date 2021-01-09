Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açılışını yapacağı Devegeçidi Köprüsü bugün açılıyor Uzunluğu bin 142 metre
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Devegeçidi Köprüsü bugün açılıyor: Uzunluğu bin 142 metre

Diyarbakır'ı Elazığ’a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak. Güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün toplam uzunluğu bin 142 metreyi buluyor.

Haber Merkezi AA
Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılacak.
Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

AA
Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılacak.

1142 METRE UZUNLUĞUNDA

  • Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak
EKONOMİ
Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

AA
Köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı.

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.

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