Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Ekonomide köklü bir dönüşüm olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu’nun Kasım ayı toplantısı “Türkiye’nin Finans Stratejisi” adlı başlıkla gerçekleşti.

İş, finans, akademi ve siyaset çevrelerinden seçkin isimlerin konuk olduğu toplantıda Türkiye’nin finansal durumu ve izlenmesi gereken yol haritası ele alındı.

Toplantının ana konuğu ise, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan olurken, toplantı, Prag Büyükelçiliği’ne atanan İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış’ın platform başkanı olarak katıldığı son Batı Platformu toplantısı oldu.

Ekonomik alanlarda köklü bir değişim olduğunu göreceğiz”

Platform öncesi enflasyon rakamlarının açıklanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Göksel Aşan oranların beklenenden daha iyi gittiğine ve bu anlamda da önümüzdeki dönemlerde ekonomik alanlarda köklü değişimlerin görüleceğini dile getirdi. Göksel Aşan aynı zamanda;

“Enflasyon oranları hedeflenenden daha iyi gidiyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmini 13.9’du geçen hafta itibariyle onu 12’ye revize ettiler. Bugün gelen rakam da 12 civarında kalacağımızı gösteriyor. Açıkçası sene başında çoğu insanın belki de inanmadığı bir performans gerçekleştirilmiş olundu.

Tabi bunun çok önemli bir sonucu elbette ki faiz oranlarındaki gerileme ile hız kazanmış durumda. Yılbaşı ile kıyaslandığında çok ciddi bir düşüş oldu faiz oranlarında. Faiz düşüşünün ekonomideki canlanmayı da beraberinde getireceğini bekliyoruz. 2020 yılında da büyük ihtimalle çok daha yüksek bir büyüme oranını ve hem de işsizlik oranında da ciddi bir gerilemeyi göreceğiz.

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Çünkü enflasyondaki istikrar beraberindeki birçok alanı etkiliyor. Yani yüksek enflasyon oranında büyümeyi kalıcı hale getirmeniz mümkün olmuyor. O yüzden yeni ekonomik planın en önemli maddelerinden bir tanesi enflasyon ile mücadele kısmıydı ki ona da dengelenme demişti Sayın Bakanımız. Dengelenme süreci 2019 itibariyle hemen hemen tamamlandı sayılabilir. Kurdaki istikrarı, dış ticaretteki dengelenmeler ve cari işlemlerdeki düzelmeyi de katmak lazım. Umarım bundan sonraki dönem bir değişim dönemi olacak. Yani genel anlamda özellikle üretimin şekillenmesi, üretimin yapısı gibi alanlarda köklü bir değişim olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

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