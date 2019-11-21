Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadalu’nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
TCG Anadolu 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
TCG Anadolu 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin gurur kaynağı olacak

Demir, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin sahip olacağı en büyük gemi Anadolu gemisinin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunduk. Bu gemi Türkiye’nin gurur kaynağı olacak. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük.

Türkiye'nin en büyük Savunma Sanayii ürünü olacak TCG ANADOLU, 2020'de teslim edilecek
OYNAT 00:00
Türkiye'nin en büyük Savunma Sanayii ürünü olacak TCG ANADOLU, 2020'de teslim edilecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Türkiye'nin en büyük Savunma Sanayi ürünü olacak TCG ANADOLU'nun 2020'de teslim edileceğini duyurdu. Demir, ''Ülkemizin tek kalemdeki en büyük savunma sanayii ürünü olacak TCG ANADOLU'nun inşası sürüyor. Takvimden bir yıl erken olarak 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceğimiz bu gemiyle Türkiye, hem tasarım hem sistem üretiminde dünyada daha iddialı bir konuma gelecek'' dedi.


2020 sonunda teslim edilecek

İnşallah 2020’nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye’de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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TCG Anadolu'nun özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde devam ediliyor.

TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun videosu paylaşıldı
OYNAT 02:34
Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun videosu paylaşıldı
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun tanıtım videosu Milli Savunma Bakanlığı'nın YouTube kanalında paylaşıldı. Videonun altında 'Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU'nun 2019'un ilk çeyreğinde suya indirilmesi öngörülüyor' açıklaması yer alıyor.


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