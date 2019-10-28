Dalaman ve Göcek'te yanan alanlar 11 Kasım saat 11.11'de ağaçlandırılacak

Bakanlıktan yapılan açılamaya göre, Dalaman ve Göcek'te 11 Temmuz'da çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, 4 ay gibi kısa bir sürenin ardından yeniden yeşillendirilecek.

Yangın süresince bölgede bulunan ve çalışmaları bizzat takip eden Bakan Pakdemirli, kısa süre içinde Muğla'da, yanan alanlardan çok daha fazlasının ağaçlandırılacağını açıklamıştı.

EKONOMİ Bakan Pakdemirli: Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz

Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda titizlikle çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören ve ihtiyaç duyulan tüm alanları ağaçlandırmaya hazır hale getirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pakdemirli de Muğla'nın Dalaman ve Göcek bölgesinde 11 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için hazırlıkların tamamlandığını bildirerek, yangından 4 ay sonra 11 Kasım'da ilk fidanların dikileceğini ifade etti.

OYNAT 00:58 Bakan Pakdemirli Dalaman'daki yangının nedenini açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını belirterek 'İlk tespitlerimize göre Dalaman'da bir zirai tarladan çıkan bir yangın. ' BiP'te paylaş

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"11 Kasım'da bize katılın"

Bakanlık olarak 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacak. Dalaman ve Göcek'in yeniden ağaçlandırılması için hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor, diğer taraftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra bu alanlara ilk fidanları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminin sonuna kadar çalışmaları tamamlayacağız. Böylece yanan bu alanları yeniden yeşertmiş olacağız. Gelin 11 Kasım'da saat 11.11'de '#GeleceğeNefes' seferberliğimizde bize katılın."

Pakdemirli, Türkiye genelinde yapılacak fidan dikim etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 7'den 70'e vatandaşların da destek vereceğine dikkati çekerek, "Daha yeşil bir Türkiye için tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyen vatandaşlarımız 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden fidan sahiplenebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda olduğunu belirten Pakdemirli, son 16 yılda 4,5 milyar fidan dikildiğini, hedeflerinin 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu bildirdi.