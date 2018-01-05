Değeri yüzde 36018 artan yatırım: Ripple

Ripple 2017 yılı içinde değerini yüzde 36018 artırarak geride bıraktığımız yılda en çok artan kripto para oldu.

2017'de kırdığı rekorlarla en çok Bitcoin adından söz ettirdi. Ancak Bitcoin'e orana hala mikro bir kripto para olsa da Ripple, yaşadığı artış ile Bitcoin'i geride bıraktı. Peki Ripple nedir, Ripple ne kadar ve Ripple hakkındaki detayları derledik.

RİPPLE NEDİR?

Ripple, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Ripple Transaction Protocol adı altında piyasaya sürülen Ripple'ın fiyatı günümümzde 9 milyar doların üzerinde. Dünya genelinde kullanılan ödeme sistemlerine alternatif olarak piyasaya sürülen Ripple, bu konuda pek başarılı olamadı.

Ripple, internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolü. Ripple Labs tarafından geliştirilmiş sistemde dolar ve yen gibi gerçek para birimlerinin yanı sıra, bitcoin ve litecoin türünden ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

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RİPPLE NE KADAR?

Ripple 2017 yılı içinde değerini yüzde 36018 artırarak geride bıraktığımız yılda en çok artan kripto para oldu. Geçtiğimiz sene yüzde 1318 artış gösteren Bitcoin ise 2018'de yatırımcısına en çok kazandıran 14'üncü kripto para oldu.

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