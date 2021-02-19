Ekonomi Deniz salyası etkisini artırdı Marmarada balıkçılar paydos etti
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Deniz salyası etkisini artırdı: Marmara'da balıkçılar paydos etti

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) her geçen gün etkisini artırırken, Tekirdağlı balıkçılar avlanmaya çıkamıyor. Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasının Marmara Denizi'nde son günlerde daha da artığını belirterek, "Uzun vadede şöyle bir sıkıntı var, endüstriyel kirlilik, evsel kirlilik bu artışların asıl nedeni. Deniz suyu sıcaklığı bir etken faktör ama deniz kirliliği denizdeki besin maddelerinin artışı ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar en büyük etken aslında" dedi.

Haber Merkezi DHA
Denize açılan balıkçılar çamurlu ağlarla geri döndü.
Denize açılan balıkçılar çamurlu ağlarla geri döndü.

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası son bir haftada çoğaldı, balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı, açılanlar ise balık yerine çamurlu ağlarla geri döndü. Marmara Ereğlisi Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasının son bir haftada etkisini arttırdığını belirterek, balıkçıların çamurla kaplanan ağlarını keserek, denize bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Deniz, şöyle konuştu:

"Son zamanlar deniz çamuru dediğimiz, deniz salyası dediğimiz maddeler artış gösterdi. Bunun en büyük ve önemli sebeplerinden bir tanesi deniz suyu sıcaklığının fazla olması mevsimine göre. Ve buradaki canlıların endüstriyel evsel ve kirlilik sayesinde daha fazla üremeleri ve bunların oluşturduğu bir balçık ve yumuşak yapının deniz içerisinde artış göstermesi. Bu balık ağlarına takılarak hem balıkçıların balık avlanmalarına engel oluyor hem de denizdeki oksijeni azaltarak deniz canlılarını tehdit ediyor.

2010'lu yıllardan beri bu sorun var. Ama giderek artış göstermeye başladı. Bu yılda maksimumu zirveye geldi. Artış balıkçılar balık avlamakta zorluk çekiyorlar. Oldukça büyük bir sıkıntı var. Bu bir ay ile üç ay arasında değişiyor. Havalar soğudu deniz suyuna biraz etkisi olacaktır ilerleyen günlerde, biraz azalmasını bekliyoruz ama şu dönem balıkçılık için büyük sıkıntı var."

DHA
Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı, açılanlar ise balık yerine çamurlu ağlarla geri döndü.

'MART AYINDA AZALABİLİR'

Havanın soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığının düştüğünü belirten Deniz, "Soğuk hava geldi, sıcaklık düştü denize etkisi olacaktır. Bu deniz suyu sıcaklığını şu anda olması gerekenden 5-6 derece düşürecektir. Bunun biraz daha azalması söz konusu olabilir. Yani mart ayı başı gibi azalacağını düşünüyorum.

Baharla beraber başka bir su vanosu oluşuyor. O zaman bu sıkıntının ortadan kalkacağını düşünüyorum. Son iki aydır oldukça yoğun gözlemleniyor. Tabi uzun vadede şöyle bir sıkıntı var; Endüstriyel kirlilik evsel kirlilik bu artışların asıl nedeni. Deniz suyu sıcaklığı bir etken faktör ama deniz kirliliği, denizdeki besin maddelerinin artışı ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar en büyük etken aslında" diye konuştu.

DHA
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) her geçen gün etkisini artırırken, Tekirdağlı balıkçılar avlanmaya çıkamıyor.

'PAYDOS ETTİK'

  • Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, deniz salyası nedeniyle birçok balıkçının paydos ettiğini belirterek, "Denizde yaklaşık 15 senedir yılın bu aylarında balıkçıları mağdur eden deniz salyası dediğimiz çamur oluyor. Balıkçı arkadaşlarımız denize ağlarını attıklarında çamur ağlara yapışıyor ve ağları tekrar toplamakta zorluk çekiyoruz. Yani çamur ağa yapıştığında büyük bir ağırlık yapıyor. Bu da balıkçı arkadaşlarımızı zora sokuyor. Bu aralar bu biraz çoğaldı.

Arkadaşlarımız yaklaşık 2-3 gün önce paydos ettiler. Allah izin verirse havaların esmesiyle çamur dağılırsa tekrar avcılığa devam edecekler. Bizim burada yaklaşık 100'e yakın ufak balıkçı var, 3 gırgır var. Marmara'da deniz salyası yüzünden mi bilemiyorum Tekirdağ önlerinde balık fazla olmadı bu yıl. Ama Karadeniz'de avlanan balıkçılar için bol bereketli bir yıl oldu" dedi.

DHA
Deniz salyasının Marmara Denizi'nde son günlerde daha da artığı belirtildi.

'SALYA YÜZÜNDEN AĞLARI ÇEKEMİYORUZ'

45 yıllık balıkçı Ömer Kurşun, ağları teknelere çekmekte zorlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Denize çıkabiliyoruz ama biz denize çıktığımız zaman ufak kayıklarla 70-80 litre mazot yakıyoruz. Daha büyük teknelerde bu çok daha fazla. Çıktığımız zaman da bu deniz salyası yüzünden bizim ağlarımız takımlarımız çalışmıyor, balık almıyor. Algarnanın ağırlığı normalde 10 kilo geliyorsa deniz salyası ağa bulaşınca oluyor 150-200 kilo. Makaralarımız bu yükü saramıyor. Bu durum 3-4 aydır var. Denizdeki ağı toplayamıyoruz. Şu anda denizde olumlu bir balık da yok. Soframıza ekmek götürmek için algarnaya çıkıyoruz o da bu çamur yüzünden çalışmıyor, balık almıyor ya da az bir balık alıyor. Başka yapacak bir işimiz yok ki. Bizim gibi ufak balıkçılar için hep sıkıntı bunlar. Denize ağ atsak, ağlara bulaşıyor sülük gibi oluyor ağlar ve bu ağlara balık da vurmuyor. Büyük gırgırlar için de bu böyle. Normalde 1 saatte denizden topladığı ağı 5-6 saatte toplayamıyor. Zaten ağ vazifesini de yapmadığından balık da fazla olmuyor. Balıkçının sıkıntısı bu. Deniz kirliliğinden mi oluyor bilemiyorum. Bir-iki ay daha sürer. Her zaman olmuyor, bazen 2 senede, bazen 3 senede oluyor. Seneye yine olur mu bilemiyorum."

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu: Ağ atamıyorlar
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Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu: Ağ atamıyorlar

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Tekirdağlı balıkçıları paydos ettiren 'deniz salyası'nın nedeni ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.
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Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi’nde Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyası ve çamurunun özellikle Marmara Denizi'nde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyasına 'müsilaj' dediklerini belirten Deniz, Bu, denizdeki besin maddelerinin artması, kirliliğin artması sonucunda özellikle deniz suyunun sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde oluşan bir sorun dedi.
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Deniz yaşamında oksijeni kestiği için balıkların yumurtalarının, larvalarının ölmesine sebep oluyor ve bu sorun giderek Marmara'daki balıkçılık için olumsuz bir durum oluşturuyor. Ne kadar sürer bu durum? Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu sürece bir ay civarında sürüyor. Daha sonra sıcaklıklar normale döndüğünde azalıyor. Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde, bahar aylarında ve kışın yüksek sıcaklığın olduğu dönemlerde deniz suyu sıcaklığı arttığı için beraberinde deniz kirliliği ile birleşerek bu mukozanın artışına sebep oluyor. Bir ay kadar sürüyor dedi.
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Deniz salyasının Marmara Denizi'nde görülmesinin nedeninin kirliliğin çok yüksek olmasından kaynakladığını ifade eden Deniz, Bu durum, özellikle İstanbul gibi, Trakya gibi endüstri ve nüfusun yüksek olduğu bölgelerde, dereler aracılığıyla ya da kanalizasyonlar aracılığıyla kirliliğin deniz kıyılarına gelmesi sonucunda artış gösteriyor. Bir de tabii bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olduğundan dolayı ikisi birleşerek bu sorunu yaratıyor. Atık su arıtma tesisleri arttığı takdirde, endüstriyel kuruşlar önlemlerini aldığı sürece bu sorundan kurtulabiliriz.
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Eğer böyle bir durum olmazsa bu balıkçılık için önümüzdeki dönemde çok büyük sorun olacak diye konuştu. Deniz salyasının yapısını anlatan Deniz, Bu yapı, denizdeki mikro organizmalarla beslenen bazı canlıların artması sonucunda ve bu canlılar öldükten sonra bunların hücrelerindeki bazı maddelerin dışarı salınmasıyla oluşuyor.
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Aslında bu daha çok doğadaki bitkilerde de olur. Bitkilerin büyüme sırasında müsilaj dediğimiz yapı oluşur. Denizdeki canlılarda da yosunlarda, deniz anaları, ve midyelerde de bu mukozamsı yapı salınır dışarı. Yani bu besin maddelerine de bağlı olarak bu canlılardaki artış ve bunların ölümleri sonucunda oluşan maddelerin denizde çamur benzeri bir yapı oluşturmasıyla oluşur ifadelerini kullandı.
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Marmara Ereğlisi ilçesinden balık avlamak için teknesiyle denize açılan Sermettin Şengüllü, çamurla kaplanmış ağalarla geri döndü.
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Deniz salyası nedeniyle ağların çamurla kaplandığını ve avlanamadığını belirten Şengüllü, “Ağlar çamur içinde kalıyor, balığa çıkamıyorsunuz. Denizin durumu çok bozuk. Şu anda gördüğünüz bu çamur, bizi tek tek karidesleri ayıklamayla uğraştırıyor.
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Bu kirlilik bizi etkilemez olur mu? Şu anda ağlar çamurdan yerinden kalmıyor. Balıkları da çamurdan alamıyoruz ya da az alıyoruz. Mazot tüketimi iki katına çıktı. Buna neden olan deniz kirliliğidir” dedi.
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Tekirdağlı balıkçıları paydos ettiren 'deniz salyası'nın nedeni ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasına Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının neden olduğunu belirterek, "Bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olması da bu sorunu ortaya çıkarıyor" dedi.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu: Ağ atamıyorlar
FOTOĞRAF 8
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Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası (müsilaj) balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.
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Marmara Ereğlisi ilçesinde 40 yıldır balıkçılık yapan Cezmi Koç, deniz salyası nedeniyle balıkçıların zor günler geçirdiğini, salyanın ağlara zarar verdiğini söyledi.
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Koç, Ağ atamıyorlar, her sene oluyor bu. Kaykay diyorlar buna, ağlar çamur haline geliyor, balıkta vurmuyor, duvar vaziyeti görüyor. Balıkçılarımız mağdur durumda. Ama her sene olduğu için belli bir sürede kayboluyor. Sadece Marmara'da oluyor bu, Karadeniz'de Ege'de olmuyor. Birkaç ay sürüyor, yani 3-4 ayı buluyor. Balık tutamıyorlar. Doğal çamur haline geliyor ağlar. Balıkçı için zor bir durum dedi.
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Balıkçı Sermettin Şengüllü de deniz salyasının etkili olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Deniz salyası nedeniyle ağlar dibe çöküp, çamur topluyor. 45 dakika da alacağımız ağı 5 veya 6 saatte çekebiliyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Ağlar patlayıp, yırtılınca balıkta çekemiyoruz. Çünkü ağlar çamur dolu geliyor. Ben 10 yaşından beri denize açılıyorum. İlk kez bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Denize açılsak bile boş dönüyoruz. Balıkçıların boş dönmesi demek balık fiyatlarının etkilenmesi demektir. Nedeni de balık tutulmadığı için.
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Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu: Ağ atamıyorlar
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Balıkçı Cezmi Koç, "Balıkçılarımız deniz salyası ve çamuru nedeniyle ağ atamıyorlar, ağları zarar görüyor, bu durum da balıkçılarımızı etkiliyor" dedi.


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