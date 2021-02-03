Hayat Lodos bitti kaykay başladı Marmarada avlanmak imkansız hale geldi
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Lodos bitti 'kaykay' başladı: Marmara'da avlanmak imkansız hale geldi

Lodos bitti 'kaykay' başladı: Marmara'da avlanmak imkansız hale geldi

Tekirdağ’da fırtına etkisini kaybederken, balıkçılar bu sefer de Marmara Denizi’nde ’salya’ olarak bilinen ‘kaykay’ sebebiyle denize açılamıyorlar. Yapıştığı için ağlarını çekemediklerini söyleyen balıkçılar, bir süre avlanmaya ara verdi.

Haber Merkezi İHA
Avlanmak için açılmayı bekleyen tekneler.
Avlanmak için açılmayı bekleyen tekneler.

Marmara Denizi’nde şiddetli lodos etkisini kaybederken, balıkçılar bu sefer de ’deniz salyası’ olarak bilinen ‘kaykay’ sebebiyle denize açılamıyorlar. Marmara’da ‘kaykay’ın çok fazla olduğunu dile getiren balıkçılar, bu yıl Karadeniz ya da Ege taraflarına açılacaklarını belirtti.

AĞ ATMAK İSTEMİYORLAR

Balıkçı Behiç Karacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi’nde kaykay dediğimiz salyalar, planktonların çok oluşu, her yıl dönem dönem oluyor. Ancak bu yıl biraz daha fazla. Bundan dolayı balıkçılar randımanlı çalışamıyor. Balıkçılar denizden ağlarını kaldıramıyorlar. O yüzden çok da ağ atmak istemiyorlar. Ocak ve Şubat ayı arasında bir aylık sürede karides ve algarna avcılığı her yıl olduğu gibi bu yıl da yasaktaydı. Karides avcılığı bir aylık araya girmişti. Balığın biyolojik olarak çoğalması ve üremesinden dolayı. Fakat ayın birinden itibaren o bitti. Şimdi karides çıkmaya başladı. Onun yanında Marmara mezgidi, tekir balığı bunlar da çıkmaya başladı. Ama dediğim gibi çok fazla bir bolluk yok. Bu balıklarda sadece çeşit olarak kendini gösteriyor. Bakalım önümüzdeki süreçte deniz insanlara neler verecek. Tezgahları hangi balıklar süsleyecek bizde merakla bekliyoruz” dedi.

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BALIKÇI CAMİASI ZOR DURUMDA

Kaykay denilen deniz salyası sebebiyle bir süre denize açılamayacaklarını ifade eden balıkçılardan İdris Şeremet ise, “Ara vermek zorunda kaldık. Marmara Denizi’nde salya kaykay denen bir çamur var. Ağlarımıza yapışıp bizi çok zor durumda bırakıyor. Ağlarımızı denizden çekemiyoruz. Ağlarımıza takılan balıklar akıp gidiyor. O nedenle bir ara verdik. Tayfalar, arkadaşlarımızı bugün evlerine yolladık. Çoluk çocuğun içine gittiler. Bir hafta sonra geri gelecekler aynı takım tekrar Karadeniz’e veya Ege’ye açılacağız. Çünkü Marmara’da bu kaykaydan dolayı balıkçı camiası çok zor durumda. Balıkçılar perişan halde. Marmara’da kaykay var kimse çalışamıyor. Herkes Ege’ye veyahut Karadeniz’e gidecek” diye konuştu.

İstanbul'da lodos etkili oluyor: Üsküdar dev dalgalar vatandaşa zor anlar yaşattı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
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Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu.
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Üsküdar sahilde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
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.Bazı vatandaşlar da dalgaları arkasına alarak selfie çekti. Sahilde yürüyüş yapan Ercan İmrek, Bugün lodos var, boğazın durumu çok güzel. Bu manzarayı kaçırmak istemedik. İstanbul müthiş bir şehir. Avrupa’yı gezdik ama böyle bir yer yok. Dalgalardan ıslandık ama moralimiz bozulmadı. diye konuştu.
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İstanbul'da lodos etkili oluyor: Üsküdar dev dalgalar vatandaşa zor anlar yaşattı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Üsküdar'da da etkili oldu. Üsküdar'da, şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşların dalgaları arkasına alıp selfie çektiği görüldü.


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