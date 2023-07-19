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Ekonomi

Deprem fırsatçısı sitelere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın cebine göz diken fırsatçılara acımadı. Stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri sonucu yılın ilk yarısında toplam 369 firmaya 152,8 milyon lira cezası kesildi. Deprem sonrası acil ihtiyaç duyulan malzemelere fahiş fiyat artışı yapan 353 e-ticaret firmasına 85 milyon lira para cezası verildi. Stokçuluk yapan 13 otomotiv bayisine 66,9 milyon lira, 3 markete de 965 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.

04:00 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, ilk 6 ayda fırsatçı 369 firmaya toplam 152.8 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, ilk 6 ayda fırsatçı 369 firmaya toplam 152.8 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanları affetmedi. Bakanlık müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bu yılın ilk 6 ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası verildi.

31 BİN 129 ÜRÜN DENETLENDİ

Fiyat etiketi denetimlerinin 81 ilde yapıldığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim yapıldığı belirtildi. Otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında da 648 yetkili bayinin denetlendiği ifade edildi.

13 BAYİ AFFEDİLMEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde tespit edilen 13 otomotiv bayisine toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildi. Orta ölçekli markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945,5 lira idari para cezası verildi. 2023 yılının ilk altı ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası uygulandı" denildi.


İskoçya’da tecavüz suçlusu ‘kadın olduğunu’ iddia edince Cornton Vale Kadın Hapishanesi’ne yerleştirildi: 8 yıl ceza aldı
İskoçya’da tecavüz suçlusu ‘kadın olduğunu’ iddia edince Cornton Vale Kadın Hapishanesi’ne yerleştirildi: 8 yıl ceza aldı

İskoçya’da 2 kadına tecavüz etmekten 8 yıl hapis cezası alan Adam Graham, dava sürecinde kendisinin de bir ‘kadın olduğunu’ iddia ederek, adını Isla Bryson olarak değiştirdi. Suçlu, Cornton Vale Kadın Hapishanesi’ne gönderilince söz konusu olay ülke gündemine oturdu. Bryson vakası ile politika değişikliğine gidilirken, Adam Graham’ın tecavüz suçlarını işlediği dönemde de evli olduğu eşi Shonna Graham, “Bana bir kez bile yanlış bedende olduğu hissine dair bir şey söylemedi. Sarı peruklu ve pembe likralı taytlı kadın kılığında fotoğraflarını görünce gülmekten yataktan düştüm. Savunmasız kadın mahkumlardan biri onun tarafından saldırıya uğrayacak bir sonraki kurban mı olacak? Durmayacak, bu onun doğasında var” açıklamalarında bulundu.


#Ceza
#Ticaret Bakanlığı
#Denetim
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