Deprem fırsatçısı sitelere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, ilk 6 ayda fırsatçı 369 firmaya toplam 152.8 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanları affetmedi. Bakanlık müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bu yılın ilk 6 ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası verildi.
31 BİN 129 ÜRÜN DENETLENDİ
Fiyat etiketi denetimlerinin 81 ilde yapıldığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim yapıldığı belirtildi. Otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında da 648 yetkili bayinin denetlendiği ifade edildi.
13 BAYİ AFFEDİLMEDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde tespit edilen 13 otomotiv bayisine toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildi. Orta ölçekli markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945,5 lira idari para cezası verildi. 2023 yılının ilk altı ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası uygulandı" denildi.