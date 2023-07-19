Deprem fırsatçısı sitelere ceza yağdı

İskoçya’da 2 kadına tecavüz etmekten 8 yıl hapis cezası alan Adam Graham, dava sürecinde kendisinin de bir ‘kadın olduğunu’ iddia ederek, adını Isla Bryson olarak değiştirdi. Suçlu, Cornton Vale Kadın Hapishanesi’ne gönderilince söz konusu olay ülke gündemine oturdu. Bryson vakası ile politika değişikliğine gidilirken, Adam Graham’ın tecavüz suçlarını işlediği dönemde de evli olduğu eşi Shonna Graham, “Bana bir kez bile yanlış bedende olduğu hissine dair bir şey söylemedi. Sarı peruklu ve pembe likralı taytlı kadın kılığında fotoğraflarını görünce gülmekten yataktan düştüm. Savunmasız kadın mahkumlardan biri onun tarafından saldırıya uğrayacak bir sonraki kurban mı olacak? Durmayacak, bu onun doğasında var” açıklamalarında bulundu.