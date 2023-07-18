İskoçya’da tecavüz suçlusu ‘kadın olduğunu’ iddia edince Cornton Vale Kadın Hapishanesi’ne yerleştirildi: 8 yıl ceza aldı

İskoçya’nın Glasgow şehrinde, geçtiğimiz Ocak ayında iki kadına tecavüz etmekten suçlu bulunan Isla Bryson, tutuklandı. Bryson, söz konusu suçları 2016 ve 2019 yılında Clydebank ve Glasgow’da işlediği sırada ‘kadın olduğunu’ henüz iddia etmemişti ve gerçek adı Adam Graham’dı.













İskoçya’da 2014-2023 yılları arasında Başbakanlık yapan siyasetçi Nicola Sturgeon’un desteklediği ve yürürlüğe girmesi beklenen Cinsiyet Tanıma Reformu yasası ile 16 yaşından büyük herkesin kendisini karşı cins olarak tanımlamasına izin verilerek, LGBT’nin toplumda yaygınlaşmasının ve yasallaşmasının önü daha da açılacak. Söz konusu tasarının yasalaşmamasının sebebi ise İngiliz hükümeti ile yaşanan anlaşmazlık oldu.





Suçluların kaçış yolu: 'LGBT'





Tecavüz suçlusu Bryson da yargılama sürecinde, tam da bu tartışmalardan faydalanarak, ‘kadın olduğunu’ iddia etti.





Yüksek mahkeme, Bryson’ı ‘kadın olduğunu’ ileri sürmesi sebebiyle Stirling'deki Cornton Vale Kadın Hapishanesi'ne gönderdi ve sadece 8 yıl ceza verdi.













Olay İskoçya'nın gündemine oturdu





Gerek sosyal medya üzerinden verilen tepkiler, gerek söz konusu kadın hapishanesinin önünde yapılan geçmiş dönemdeki protestolar sonucunda, tecavüz suçlusu Bryson, Cornton Vale’de iki gün tecrit altında kaldıktan sonra hapishane yönetiminin ‘risk düzeyi ve devam eden belirsizlikler’ sebebiyle aldığı karar üzerine mahkumu erkek cezaevine nakletmeye karar verdi.













Politika değişikliğine gidildi





İskoç Cezaevi Servisi’nin istatistiklerine göre ülkede toplam, 7 bin 19 erkek, 265 kadın mahkum arasından, ‘kadın olduğunu iddia eden’ 12 trans ve ‘erkek olduğunu iddia eden’ 3 trans erkek mahkum var.

Bryson vakası, İskoçya’da politika değişikliğine yol açtı. Yeni hüküm giymiş LGBT’li mahkumlar, iddia ettikleri cinsiyete göre değil, gerçek yani doğdukları cinsiyete göre hapishanelere yerleştirilecek.

Bununla birlikte LGBT’li mahkumların incelemeleri yapılırken, kadına yönelik şiddet geçmişi olan hiçbir LGBT’li suçlu, bakanlık onayı olmadan erkek hapishanesinden kadın hapishanesine nakledilmeyecek.









Eşi Shonna Graham röportaj verdi: Yalan söylüyor





Daha önce Adam Graham olarak bilinen tecavüz suçlusu Isla Bryson’ın söz konusu suçları işlediği dönemde olduğu gibi hala evli olduğu eşi Shonna Graham, Daily Mail’e verdiği röportajda, "Bana bir kez bile yanlış bedende olduğu hissine dair bir şey söylemedi" dedi. Shonna Graham, eşinin hapiste rahat koşullarda zaman geçirmek için ‘kadın olduğunu’ ileri sürdüğünü, iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.













'Pembe taytlı fotoğrafını görünce gülerken yataktan düştüm'





Shonna Graham, “Sarı peruklu ve pembe likralı taytlı kadın kılığında fotoğraflarını görünce gülmekten yataktan düştüm. Neden bir sürü iri yarı korkunç adamla birlikte bir hapishanede olmak istemediğini anlayabiliyorum, bu yüzden kendine çok daha kolay bir ceza almak için bu numarayı buldu ama onu bir kadın hapishanesine göndermek çok çirkin. Savunmasız kadın mahkumlardan biri onun tarafından saldırıya uğrayacak bir sonraki kurban mı olacak? Durmayacak, bu onun doğasında var. Ben 7 yıldır ondan boşanmaya çalışıyorum” dedi.















