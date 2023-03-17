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Ekonomi

Deprem sonrası konutta en fazla ilgi gören üç il: Artış oranı yüzde 500'ü aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlarda oluşan panik emlak piyasasını da hareketlendirdi. Konut aramalarının en fazla yapıldığı illere bakıldığında Kayseri yüzde 512’lik artış ile dikkati çekerken, onu Diyarbakır yüzde 475, Mersin ise yüzde 447 artış ile takip etti.

12:48 . 17/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda şubat ayı emlak verilerini yayımladı.


Yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında arama hacmindeki değişim bazında en çok konut aranan illerde önemli değişimler görüldü.


6-28 Şubat'ta konut arama hacimleri değerlendirildiğinde Kayseri yüzde 512’lik artış ile dikkati çekerken, onu Diyarbakır yüzde 475, Mersin ise yüzde 447 artış ile takip etti. Bu üç ili sırasıyla Antalya, Adana, Ankara ve Eskişehir takip etti.

Düzenli olarak gerçekleştirilen ev tiplerine göre konut aramaları verilerinde ise müstakil konut aramalarındaki keskin yükseliş dikkati çekti.


Deprem felaketi sonrasında müstakil konut aramalarında yüzde 1.541’lik artış gözlemlenirken, toplam konut aramalarında kiralık/satılık ayırımında da önemli değişiklikler yaşandı. Toplam konut aramaları içinde kiralık aramaların oranı artarak yüzde 75’e ulaşırken, kullanıcıların yüzde 25’i satılık konut aradı.


"Müstakil konut arama hacmi deprem felaketi sonrasında yüzde 1541 arttı"

Kullanıcılar yüksek katlı binalardan müstakil yapılara geçiş yapmayı düşünürken, konut tipine göre aramalarda ise müstakil konutların arama hacminin deprem felaketi sonrasında yüzde 1.541 artış gösterdiği ortaya çıktı.



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#Kayseri
#Diyarbakır
#Mersin
#Konut
#Deprem
31 dakika önce
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Deprem sonrası konutta en fazla ilgi gören üç il: Artış oranı yüzde 500'ü aştı
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