Devrim Muhafızları Ordusu terör listesine alınınca riyalde rekor düşüş yaşadı

İran’ın nükleer müzakereleri yeniden başlatma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması ve Mahsa Amini gösterilerinde protestoculara yönelik idam cezaları Avrupa Birliği (AB) ile Tahran yönetimi arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdi. Son olarak İran’ın para birimi riyal, Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB terör listesine alınması talebini içeren karar tasarısının Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilmesinin ardından ABD doları karşısında rekor bir düşüş yaşadı. Mahsa Amini protestolarının başlamasından bu yana yüzde 29 değer kaybeden İran riyali karşında dün 1 ABD doları 430 bin 500 riyalden işlem görürken bugün ise 448 bin 750’den satılmaya başlandı.





"Manipülasyonlar ve sosyal medya etkisi dolarda artışa neden oldu"

Dolardaki artışa yurt dışında ve yurt içinde yapılan manipülasyonların ve sosyal medyanın neden olduğunu söyleyen İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, "Bugün Merkez Bankası olarak döviz rezervleri ve kaynak noktasında hiçbir kısıtlamamız yok" dedi. Gerekli adımların atıldığını ve döviz piyasasında kontrolün sağlandığını kaydeden Ferzin, serbest piyasayı kontrol edebilmek için kısa zaman içerisinde altın ve dolar işlemlerinin rahat yapılabileceği bir sistem sunacaklarını ifade etti.

İran Merkez Bankası, internet üzerinden yapılan döviz işlemlerinde müşterilerin talep ettikleri miktarda döviz alabilmek için müracaatta bulunduklarını ve döviz taleplerinin karşılanması için oluşturulan “Döviz İşlemleri Merkezi Sistemi” üzerinden bir gün içerisinde 511 milyon dolar işlem yapılarak rekor kırıldığını açıkladı.

"Piyasalar kontrol altında"