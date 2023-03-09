Doğal gaz mesaisi tekrar tam kadro

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler, sadece bölgeyi değil tüm ülkeyi etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşları harekete geçti. Bu kurumlardan biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu. Adıyaman’da bulunan bölge müdürlüğünün kapılarına depremzedelere açan kurum, bununla yetinmeyip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde diğer bölgelerden destek ekipleri çekti. Türkiye’nin devam eden en büyük inşaat sahalarından biri olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi de en güçlü desteğin geldiği noktalardan oldu.

KARADA 8 BİN PERSONEL DENİZDE 51 GEMİ ÇALIŞIYOR

Başta iş makineleri olmak üzere arama-kurtarma, yardım, teknik ekipleri deprem bölgesine desteğe gitti. Kısa süreli olarak çalışma kapasitesinin düştüğü tesis inşaatı, bölgedeki yaraların hızla sarılması ve arama kurtarma faaliyetlerin son bulmasıyla tekrar tam kapasiteye döndü. Halihazırda karada 8 bin kişi denizde 51 gemi yerli gazı vatandaşla buluşturmak için mesaisine kaldığı yerden daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Bakan Dönmez de, mesaisine ara verip Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne geldi. Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin inşaatında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

TPAO, KAPILARINI DEPREMZEDEYE AÇTI

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den çalışmalar hakkında bilgi alan Fatih Dönmez, sonrasında sahada incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün ülkeyi etkilediğini belirten Bakan Dönmez, “Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan depremlerin sadece o bölgeyi etkilediğini söylemek imkansız. İnşallah millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz” dedi. Depremin ilk anından itibaren tıpkı diğer kurumların olduğu gibi bakanlık kurumlarının da elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu: “Gerek madencilerimiz, gerek teknik kadroda çalışanlarımız, gerekse sahada çalışan işçilerimiz bölgeye koştu. Bu kurumlarımızdan biri de TPAO. Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman’da bölge müdürlüğünün kapılarını binlerce depremzedeye açtılar.”





Karadeniz gazı nisanda sisteme verilecek

Halihazırda Türkiye’nin en büyük inşaatlarından birinin Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi olduğunun altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi. Maalesef yakınları kaybeden işçi kardeşlerimiz de var. Haliyle binlerce işçimiz bölgeye gitti. Onlar da tekrar geri döndü. Çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar” ifadelerini kullandı. İş makinelerinin de bölgeye desteğe gittiğini anımsatan Dönmez, şunları kaydetti: “Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız.”







