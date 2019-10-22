Ekonomi Dolar faiz kararını bekliyor İşte son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5,86'ın altında - 22 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar faiz kararını bekliyor: İşte son durum

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararının ardından iki ülke ilişkilerine yönelik riskin azalmasıyla TL varlıklar son günlerdeki kayıplarının önemli bölümünü toparlarken, piyasalar TCMB faiz kararını bekliyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.86 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
22 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları
22 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Türkiye ve ABD arasında Kuzeydoğu Suriye ilgili varılan anlaşmaya bağlı olarak dolar/TL bu sabah güne 5.86 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL saat 07.00’da 5.8544/5.8561 seviyelerinden işlem görüyor.

Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Ancak TCMB’nin 200 baz puana yakın bir indirim yapabilmesinin mümkün olduğunu belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’den beklenen karar nedeniyle TL’de yeni bir baskı oluştu. Şartlar TCMB’nin 200 baz puana ulaşan faiz indirimi yapabileceğini gösteriyor. Bu da TL’yi yeni bir satış baskısı altında bırakıyor” ifadelerini kullandı.

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