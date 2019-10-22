Dolar faiz kararını bekliyor: İşte son durum

Türkiye ve ABD arasında Kuzeydoğu Suriye ilgili varılan anlaşmaya bağlı olarak dolar/TL bu sabah güne 5.86 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL saat 07.00’da 5.8544/5.8561 seviyelerinden işlem görüyor.

Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Ancak TCMB’nin 200 baz puana yakın bir indirim yapabilmesinin mümkün olduğunu belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’den beklenen karar nedeniyle TL’de yeni bir baskı oluştu. Şartlar TCMB’nin 200 baz puana ulaşan faiz indirimi yapabileceğini gösteriyor. Bu da TL’yi yeni bir satış baskısı altında bırakıyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ KOBİ için yeni bir istihdam paketi



