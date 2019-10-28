Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 5,78 seviyesinde - 28 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın son PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmesinin ardından hareketlenen dolar yeni haftaya 5.78 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
28 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları
28 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Bankacılar küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL’de yaşanan tepkiyi “sınırlı” sözleriyle nitelendiriyorlar. Özelikle yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar TCMB’nin faiz indirimini önden yüklemeli olarak da nitelendiriyor.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.27 itibarıyla 5.7733/5.7778’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

  • TCMB’nin beklentilerin ötesindeki faiz indirimine karşın TL’de sınırlı bir tepki oluşurken bankacılar para politikasının seyri açısından ise enflasyon raporunu bekliyorlar.

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