Ekonomi Dondurma devi Algidaya Maraş şoku Açtığı davayı kaybetti
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Dondurma devi Algida 'Maraş' isminin kullanımı için açtığı davayı kaybetti

Dondurma devi Algida'ya 'Maraş' şoku: Açtığı davayı kaybetti

Algida'nın ürettiği birçok dondurmada 'Maraş' ismini kullanan Unilever, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018'de aldığı Maraş dondurması coğrafi işaretinin iptali için Ankara 4'üncü Fikri ve Sinaî Hakları Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kaybetti. Oda Başkanı Şahin Balcıoğlu, Unilever'e gerekli kriterleri yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Geçmişi Osmanlı saraylarına kadar dayanan ve Kahramanmaraş denilince akla ilk gelen lezzetlerin başında dondurma geliyor.

Dünyada satırla kesilip çatal-bıçakla yenilen, içeriğindeki süt ve salepten dolayı da besleyici özelliği bulunan Maraş dondurmasının coğrafi işareti 2018'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) adına tescillendi.

KMTSO UYARDI

Coğrafi işaretin alınmasının ardından KMTSO'dan yapılan duyuruda da artık herkesin her dondurmayı 'Maraş dondurması' diye satamayacağı belirtilerek, "Özellikle bizim patentimizde, coğrafi işaretimizde tarif edilen dondurma tipi üretimi, mamulü neyse o şekilde yapanlar sadece Maraş dondurması olacak ve yüzde 100 keçi sütünden oluşacak. Bundan sonra 'Maraş usulü', 'Maraş dondurması' gibi tabirler hak etmeyen kişiler tarafından kullanılmayacak" denildi.

COĞRAFİ İŞARETİN İPTALİ İÇİN DAVALAR AÇILDI

KMTSO'nun coğrafi işareti alıp, kriterleri yerine getirmeden ürünlerinde 'Maraş' ismini kullanan dondurma üreticilerini uyarması üzerine bazı firmalar dava açtı. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük dondurma üreticilerinden Unilever, Maraş dondurması coğrafi işaretinin iptali için Ankara 4'üncü Fikri ve Sinaî Hakları Hukuk Mahkemesi'nde KMTSO ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na dava açtı. Türkiye'deki firması Algida'nın Türk Patent ve Marka Kurumu'nda içinde 'Maraş' ismi geçen 20 civarında dondurma markası da bulunan Unilever, Maraş dondurmasının jenerik bir reklam haline geldiğini, jenerik reklamın da coğrafi işaret olamayacağını öne sürdü. KMTSO ve Türk Patent Kurumu ise Maraş dondurmasının yapımında keçi sütü, salep ve şekerin kullanıldığını, bu nedenle diğer dondurmalardan çok farklı olduğunu ve bu dondurmanın Kahramanmaraş'a özel bir dondurma olduğunu belirtti. Mahkeme, Unilever'in talebini reddetti ve Unilever, yaklaşık 3 yıl süren davayı kaybetti.

BALCIOĞLU: MARAŞ DONDURMASI DİYE SATACAKLARSA KURALLARA UYACAKLAR

Davanın sonucunu değerlendiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Maraş dondurmasının Maraşlılar için bir yaşam kaynağı olduğunu ve bu şehre özgü olan eşsiz lezzetin 18 Nisan 2018'de coğrafi işaretini aldıklarını hatırlattı. Bundan sonra coğrafi işareti kullanmak isteyen firmaların ürünlerinden aldıkları numunelerin test sonucunda kriterleri yerine getiren 9 firmaya kullanım hakkını ve beratını verdiklerini, bunun dışında bazı firmaların da kendilerine dava açtıklarını ifade eden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu süreçle ilgili bize bazı firmalar itirazlarda bulundular. Bunlardan, Tüketici Hukuk Enstitüsü Derneği'nin Anakara 1'inci Fikri ve Sinaî Hakları Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğu dava ile Has Gıda Firması'nın Anakara 1'inci Fikri ve Sinaî Hakları Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğu davalar reddedildi. Son olarak Unilever firmasının Anakara 4'üncü Fikri ve Sinaî Hakları Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğu dava da 20 Ocak 2021 tarihinde sonuçlanmış olup davanın reddine karar verilmiştir. Bu firmalar, kendi üretim sistemlerine uymadığı için itiraz ettiler.

Maraş dondurmasının özünde keçi sütü, salep ve şeker var. Ama siz süt yerine süt tozu koyarsanız Maraş dondurması olmuyor. Üretim farklılıkları ya da dondurmalara koydukları uzun süreli koruyucu maddenin Maraş dondurması içerisinde olmayacağı için, onların üretim şekline, sistemine uymadığı için bu konuya itiraz ettiler. Biz de 'Maraş dondurması farklı, başka dondurmalar farklı. Sizin raflarınızda da zaten 8-10 çeşit dondurma var, her birinin ismi başka ama Maraş dondurması bunlardan farklı. Bunu yapacaksanız bu standartlarda yapmanız lazım, çünkü devletin bize verdiği yetki bu yönde' dedik. Yani Maraş dondurması diye satacaklarsa bu kurallara uyacaklar" diye konuştu.

‘BİZİMLE ANLAŞIN’

Firmaların davayı istinaf hakları olduğunu, ancak coğrafi işareti devletin verdiğini belirten Şahin Balcıoğlu, dondurma firmalarının dava açmalarının da gereksiz olduğunu söyledi. Dondurma üreten her firmanın, coğrafi işaretteki kriterleri yerine getirmeleri şartıyla Maraş dondurması üretmesini istediklerini ifade eden Balcıoğlu, Unilever'e de çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

"Biz onlarla görüşüyoruz, mahkemeliğiz diye düşman değiliz. Biz, herkesin Maraş dondurması markasını kullanmasını istiyoruz. Eğer bu işle iştigal ediyorsa bir insan, bu işi yapıyorsa mutlaka gelip bizimle iş birliği yapıp bu belgeyi alıp üretimine devam etmesini istiyoruz. Evet, bizim adımız Ticaret ve Sanayi Odası ama ticaret yapmayan bir kurumuz, parayla ilgili bir işimiz yok. Biz, ticaretin önünü açmak isteyen bir kurumuz. Dolayısıyla siz, Maraş dondurması ile çok daha fazla satış yapıp çok daha fazla kâr elde edeceksiniz. Bu yüzden de gelin bizimle anlaşın, bu anlaşmayı bir an önce imzalayın. Şimdi yaz geliyor. Dondurmanın zamanı hiç bitmedi ama sahil yörelerinde biraz daha hızlı tüketim başlayacak. Bir an önce başlayın ve bir an önce çok para kazanın istiyoruz. Yaparlarsa iyi olur. Şu var bir de. Burada birbirimizi mahkemeye vermek, birbirimizle uğraşmak yerine, zaten siz dondurmayı yapıyorsunuz adına A dondurması deyip satabilirsiniz. Bizimle bunu yapmalarına gerek yoktu.''

Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
FOTOĞRAF 20
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Türkiye'de 11 bin 553 kişinin istihdam edildiği modern tesislerde üretilen dondurmalar, iç pazar dışında dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor. 2019'da ortaya çıkan ve zamanla dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede kafe ve restoranların kapalı olması her sektörde olduğu gibi dondurma sektörünü de olumsuz etkiledi.
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Ama buna rağmen Türkiye, 2020'deki dondurma ihracatını bir önceki yıla göre artırmayı başardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılında 33,4 milyon dolar olan dondurma ihracatı, yaklaşık yüzde 7'lik bir artışla 35,7 milyon dolara yükseldi.
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YÜZDE 17'Sİ KAHRAMANMARAŞ'TA ÜRETİLİYOR Türkiye'de dondurma denilince akla ilk gelen ise 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ünlü Maraş Dondurması. Aynı zamanda Maraş Dondurması, lezzeti ve kıvamı ile dünyada da ayrı bir yere sahip.
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2020'de Türkiye'de üretilen 459 milyon 643 bin 234 litre dondurmanın yaklaşık yüzde 17'lik kısmı olan 77 milyon 195 bin 801 litresi Kahramanmaraş'ta üretildi.
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2021’DEN ÜMİTLİYİZ <br> <br> Ürettiğini dış pazara da satan Kahramanmaraş'taki dondurmacılar, 2020'de 21 ülkeye 1,2 milyon dolarlık dondurma ihraç etti. 2020'de Türkiye'nin dondurma ihracatı her ne kadar artsa da Kahramanmaraş olarak düşüş yaşadıklarını belirten dondurma üreticileri, Koronavirüs aşılarının yapılmaya başlanmasıyla 2021 ve sonrasında pandeminin etkisini azaltacağına, bunun da ihracata olumlu yansıyacağına inandıklarını söylüyor...
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Kahramanmaraş'ın en büyük dondurma üreticilerinden biri olan Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, aşı ile birlikte 2021 hedeflerini belirlemeye başladıklarını söyledi.
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‘2021'DE İHRACATIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’ <br> <br> Hem dünyada hem de Türkiye'de dondurma denilince akla Kahramanmaraş'ın geldiğini belirten Kervancıoğlu, Bir pandemi sürecindeyiz ve bu sadece Türkiye'yi değil dünyayı etkisi altına aldı. Kahramanmaraş'ta dondurmacılar olarak üretimimizde düşme oldu. İnşallah mart ayının başında Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak biraz serbestlik bekliyoruz...
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Çünkü biz ürünlerimizi en çok kafeler ve restoranlarda satıyoruz. Bu pandemi sürecinde biraz gevşeme olursa günlük 135 ton olan üretimimizi 175 tona çıkarmış olacağız. Ve biz Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak keçi sütü, salep ve şeker ile doğal bir dondurma üretiyoruz. Yani dünyada katkı maddesi olmayan tek dondurma üretimi Kahramanmaraş'ta yapılıyor...
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Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak 2020'de yurt dışına 1,2 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. 2021 hedeflerimizi de belirledik ve inşallah 1,2 milyon dolar olan ihracatımızı 2021'de artırmayı hedefliyoruz diye konuştu.
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Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Title
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'deki dondurma ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik artışla 35,7 milyon dolar oldu. Türkiye'deki dondurmanın yüzde 17'sini üreten ve 'dondurma' denilince akla ilk gelen tescilli Maraş Dondurması'nın üreticileri, pandemiye rağmen üretmeye devam ettiklerini ve 2021'de ihracatın artması adına tüm gayretleriyle çalışacaklarını söyledi.


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