Ekonomi Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek

Dün döviz kurlarında yaşanan sert hareketliliğin zamanlaması dikkat çekti. Muhalefette üst üste yaşanan skandallarla oluşan gündemi değiştirmek amacıyla finansal tetikçilerin devreye girdiği belirtiliyor. İBB’in ‘terör iltisaklı personel’ skandalı ve HDP kongresinde terör propagandası yapılması muhalefeti zor duruma düşürünce ‘zaman ayarlı’ kur manipülasyonu düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek
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Türkiye ekonomisini diz çöktürmeye yönelik planlı oyunlardan birisi daha dün döviz kuru üzerinden sahnelenmeye çalışıldı. Merkez Bankası’nın, doğrudan müdahalesiyle başarıya ulaşamayan manipülasyonun zamanlaması manidar bulundu.

Kurdaki doğal olmayan hareketlilik, İBB’de yaşanan ‘terör iltisaklı personel’ skandalı ve HDP’nin İstanbul’da terör propagandalarına sahne olan kongresiyle aynı güne denk getirildi. Döviz kurundaki manipülasyonun zamanlaması, son günlerde muhalefette yaşanan krizleri ve skandalları unutturma çabası olarak yorumlandı.

EKONOMİK SALDIRI OLDUĞU TESCİLLENDİ

Dün gün içerisinde açıklanan cari işlemler hesabına göre; Türkiye, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. Cari denge işlemlerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından dolar 14.25, euro ise 16.45 seviyelerine çıkmıştı. Peş peşe yaşanan gelişmeler, başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye’de yaşanan sert ekonomik hareketin, aslında ‘ekonomik saldırı’ olduğunu bir kez daha teyit etti.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne atanan terör iltisaklı yüzlerce kişi ile HDP kongresinde yaşanan skandalların konuşulmasının beklendiği günde, gündem bir anda ‘döviz kurlarına’ çevrildi. Her fırsatta HDP ile yapılan ‘gizli’ ittifakın konuşulmasını ve kendilerine gelecek eleştirilere bir şekilde kulak tıkamayı hedefleyen muhalefet kanadı, yaşanan skandalları birkaç cümleyle geçiştirdi.

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