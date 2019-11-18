Dünyanın en güçlü üstü açık otomobili

İlk önde uzunlamasına konumlandırılmış V12 motorlu üstü açık modeli V12 Spider’i yaklaşık 50 yıl önce pazara sunan Ferrari, geride kalan yarım asrın ardından tarihi başarılarla dolu V12 Spider’ın mirasını devam ettirecek yepyeni modeli 812 GTS’i tanıttı.

800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla tıpkı öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla göz alıcı tasarımını tamamlıyor.

340 km/s’lik maksimum hıza sahip olan Ferrari 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8.3 saniyede tamamlıyor.

Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari 812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor. Tavan sistem kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgâr kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor. Arka cam açık bırakıldığında ise kullanıcılar V12 motorun benzersiz senfonisinin keyfini çıkarıyor.

F1 motorlarından ilham alındı

Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 812 Superfast’ın üstü açık versiyonu olan 812 GTS, çıkış noktası olan 812 Superfast’ın benzersiz teknik özellikleri ve üstün performansını sürdürüyor.

6.5 litre V12 yapılı 800 HP’lik motora sahip 812 GTS, 8500 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor.

Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80’i ise 3500 d/d’den itibaren sürücünün kullanımına sunulurken hem sürüşü iyileştiriyor hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor.

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Günümüzde hiçbir seri üretim ve önden motorlu spor otomobilin ulaşamadığı, litre başına 123 HP güç üretimi değerine ulaşmak amacıyla, yine yüksek performans motorlarında ilk defa uygulanan 350 barlık doğrudan enjeksiyon sistemi ve F1 motorlarından ilham alınarak tasarlanmış değişken geometrili hava emiş sistemi entegre olarak görev yapıyor ve bu sayede benzersiz bir performans elde ediliyor. Ferrari 812 GTS’in çift kavramalı şanzımanı ise, daha kısa vites değiştirme süreleri için optimize edilen ve gaz tepkisini daha da keskinleştiren özel vites oranlarına sahip. 812 GTS’in gücünü kusursuz şekilde yere aktarmak ve kontrol edebilmek için, EPS (Elektrik Destekli Direksiyon), 5’inci jenerasyon SSC (Yanal Kayma Kontrol Sistemi) ve otomotiv endüstrisinde 4WS (4 Wheel Steering) olarak bilinen, arka tekerleklerin de direksiyon açısını takip etmesini ve bu sayede her sürüş koşulunda benzersiz yol tutuş ve denge sağlayan PCV (Passo Corto Virtuale - Virtual Short Wheelbase) sisteminin 2’nci jenerasyonu görev yapıyor. 812 GTS’te bulunan yüksek basınçlı enjektörler ve diğer teknolojik çözümler kadar Benzinli Partikül Filtresi (GPF) ve Stop&Start sistemi sayesinde tüketim ve bununla birlikte emisyon seviyesi de düşüyor.

Bunun dışında direksiyona tork uygulayarak virajda aracın tutunma limitlerine yaklaştığını sürücüye bildiren ve daha rahat kontrol etmesine yardımcı olan Ferrari Peak Performance (FPP) veya arkadan kayma anında yine direksiyona tork uygulayarak aracı dengede tutma konusunda sürücüye yardımcı olan Ferrari Power Oversteer (FPO) gibi elektronik sürüş destek sistemleri sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

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812 GTS’in açık veya kapalı tavanlı kullanımındaki motor ve egzoz sesini dengelemek için egzoz sistemi de optimize edildi. 6’ya 1 manifoldun her bir boru hattı eşit bir uzunluğa sahipken, yüksek performanslı katalitik konvertere eşit ve uyumlu bir egzoz gazı yoğunluğu ile ulaşıyor. Böylece farklı sürüş koşullarında kulakları dolduran ve özellikle üstü açık sürüşlerde kendini daha da yoğun bir şekilde hissettiren V12 motorun sesiyle sürüş keyfi katlanıyor.

Tavan açıldığında mükemmel performans ve konfor devam ediyor

812 Superfast’ın performansını korumak ve sürücü ile beraberindeki yolcuya maksimum seviyede konforlu bir sürüş sunmak isteyen Ferrari mühendislerinin, aerodinamik açıdan açılabilir hard-top tavan ve tavanın açılma sonrası gizlendiği saklama alanı nedeniyle 812 GTS’in arka kısmının yeniden tasarlanması gerekiyordu.

Öte yandan, yere basma kuvveti kadar performans ve yol tutuş verimliliği açısından rüzgâr sürtünme katsayısı da hassasiyetle ele alınması gereken bir meseleydi. Bunun için çamurluklardaki havayı tahliye etmek üzere arka kısımda köşelerde bulunan hava çıkış kanalları yeniden tasarlandı. Ferrari mühendislerinin başarılı çalışmalarıyla, çok iyi düşünülmüş ve zekice uygulanmış detaylarla tavan açıldığında da mükemmel bir sürüş konforu elde edildi.

Tasarımcılar yüksek hızlarda kabin içindeki hava türbülansını ve rüzgâr gürültüsünü en aza indirmek için özel çözümlere başvurdu.

Tıpkı LaFerrari Aperta’da olduğu gibi ön camın üst köşelerinde bulunan iki adet küçük ‘L’ şeklindeki kapakçık yüksek hızlardaki yol rüzgârını arka cama doğru yönlendirdi ve kabin içindeki türbülansı yumuşattı. Her ne kadar gövde rijitliğini arttırmak için yapılan destekler nedeniyle aracın ağırlığı 75 kg artmış olsa da manyetik amortisör sisteminde yapılan iyileştirmeler sayesinde ilave ağırlık sürüş dinamiklerine ve sürüş konforuna olumsuz etki etmiyor.

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7 yıl uzatılmış garanti ikinci eli de kapsıyor Ferrari’nin yedi yıllık uzatılmış garanti programıyla taçlanan benzersiz müşteri hizmetleri odaklı yaklaşımı, 812 GTS için de sunuluyor. Otomobilin ömrünün ilk yedi yılında yapılan tüm düzenli bakımlarını içeren garanti programı, ikinci el alımları da kapsıyor.

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