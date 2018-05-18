Dünyanın gözü ASELSAN'da

Türkiye'nin askeri elektronik alanındaki en büyük şirketi olan Aselsan, ikincil halka arzından umutlu. Halka arzdan gelecek paranın yüzde 30'unu yerli ya da yabancı şirket alımına ayırmayı planlayan Aselsan'a, Körfez bölgesi ve Avrupalı fonlardan büyük ilgi var. İki hafta önce Aselsan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevine atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, planlarını gazetecilere anlattı. Halen 7.5 milyar dolarlık siparişe bağlanmış sözleşmeleri olduğunu söyleyen Görgün, "Bünyemizde 5 bin mühendis çalışıyor. Ürettiğimiz teknolojiyi KOBİ seviyesinde alt yüklenicilere ürettiriyoruz" dedi. Görgün, yüzde 15 hissesinin halka açılacağı ikincil halka arz sonrası 1 milyar liralık bir gelir beklendiğini bunun yüzde 40'ının da Ar-Ge'ye ayrılacağını belirtti. Sabah'ın haberine göre, Aselsan'ın, kuruluşunun 43'üncü yılında dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57'nci sıraya yükseldiğini söyleyen Görgün, şirketin geçen yıl brüt kârının 923 milyon TL iken, 2017 brüt kârın 1 milyar 355 milyon TL'ye, net kârın ise 1 milyar 388 milyon TL'ye ulaştırdığını söyledi. Görgün, kurumun Türkiye'nin savunma sanayii Ar-Ge'sinin yüzde 33'ünü tek başına yaptığını söyledi. Görgün, "İhracat rakamlarımızı kısa süre içinde 200 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarmaya kararlıyız" dedi. Aselsan'ın tıbbi makinelerden, drone'lara kadar geniş bir yelpazede üretim yaptığını belirten Görgün, "Sivas'ta optik fabrikası kuruldu. Şimdi Pakistan ve Katar'da iki tesis için görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

Dünyadan şirket alacağız

Halka arz sonrası yurtiçi ve dışında şirket alımları yapacaklarını söyleyen Görgün, "Aselsan, yurtiçi ve dışında şirket kuran, bir yapıya dönüştü. Azerbaycan'da yüzde 100, BAE'de, Ürdün'de, Kazakistan'da ve Suudi Arabistan'da yüzde 49 veya 50 hissesi kendisinde olan Aselsan ürünlerini üretip bu coğrafya ve yakın ülkelerde satış yapacak fabrikalar kuruldu" dedi. Görgün, Pakistan ve Katar'da da yeni şirketlerin kurulacağını söyledi.

Yönetimde yabancı olmayacak

Görgün, yüzde 15'lik arz sonrasında yönetime yabancıların girmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Görgün, TSK Güçlendirme Vakfı'nın şirketin A grubu imtiyazlı hissesine sahip olduğunu, 9 kişilik yönetim kurulu üyesinden 6'sının vakıftan belirlendiğini, 3 üyenin ise bağımsız atandığını vurguladı.