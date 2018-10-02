Ekonomi Dünyanın ilk kripto para kanalı açılıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyanın ilk kripto para kanalı açılıyor

Dünyanın ilk kripto para ekonomi haber kanalı Coin News Channel yayına başlamak için gün sayıyor. Kanal, İngilizce olarak 7 gün 24 saat yayın yapacak.

Haber Merkezi Diğer
Kripto para ekonomi haber kanalı açılıyor.
Kripto para ekonomi haber kanalı açılıyor.

Coin News Channel, 7 gün 24 saat yapacağı yayınlarla 120 milyon fazla kişinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamayı amaçlıyor. Ntv'de yer alan habere göre, kanal uydu, kablo, internet ve benzer bütün platformlardan izleyicisine ulaşmayı hedefliyor.

Londra’daki haber merkezinden yayın yapacak olan Coin News Channel ekranlarında, dijital para ekonomisini iyi bilen uzmanlar, analistler, ekonomistler, akademisyenler güncel ve doğru bilgileri aktaracak, gelişmeleri yorumlayacaklar.

Coin News Channel, Nuri Çolakoğlu, Celal Pir ve Doğan Medya grubunda finans yöneticiliği yapmış Ali Eşelioğlu gibi isimler tarafından yayına hazırlanıyor.

Ankara'daki ekmek fiyatına ilişkin 3. açıklama
EKONOMİ
Ankara'daki ekmek fiyatına ilişkin 3. açıklama

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzatıldı
EKONOMİ
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Melania Afrika'da

Melania Afrika'da

​İlk uluslararası ziyaretinde eşini yanına almadı.
İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

Hedefte finansal güvenliğini tehdit edenler var.
Eski tarifeye devam

Eski tarifeye devam

​Ankara'daki ekmek fiyatlarına ilişkin yeni açıklama.
20 bankanınnotunu düşürdü

20 bankanınnotunu düşürdü

Fitch'den 20 bankanın notuna yeni düzenleme.
​F-35'te flaş gelişme

​F-35'te flaş gelişme

​ABD ne zaman teslim edeceğini açıkladı.
Yapılandırmadasüre uzatıldı

Yapılandırmadasüre uzatıldı

Borcunu ödeyemeyenler için 15 günlük ek fırsat.
200 gün boyunca uygulanacak

200 gün boyunca uygulanacak

İthalatına yüzde 25 ek yükümlülük getirildi.
İki füzeüstümüze geliyordu

İki füzeüstümüze geliyordu

Saldırıda gözlemci er olan gazi dehşeti anlattı.

Yaz saatinde son karar

Yaz saatinde son karar

​İleri saat uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beni de kurtardın

Beni de kurtardın

Akın Öztürk'ün büyük oyununu albay bozdu.
Ahvaz'amisilleme

Ahvaz'amisilleme

​İran, Fırat'ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.
Ben bıraktımsen de bırak

Ben bıraktımsen de bırak

​Aday olmayacağını açıklayan CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede atacağı yeni adımları açıkladı.
Filistin'dehayat durdu

Filistin'dehayat durdu

​Filistinliler ülke genelinde greve gitti.
Toplumezar acısı

Toplumezar acısı

​Endonezya'dan acı fotoğraf kareleri geliyor.
Brüksel'emahrem takip

Brüksel'emahrem takip

​FETÖ'cü yarbay, NATO Karargahı'na mahrem imamı da götürmüş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.