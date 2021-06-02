Durmayan, durdurulamayan Zeray İnşaat'tan Kartepe Effect: Kocaeli için bir proje daha

İnşaat sektörü denilince akla gelen ilk firmalardan biri olan ve yaptığı projeleri ile adından söz ettiren Zeray İnşaat, Kocaeli’deki projelerine bir yenisini daha ekledi. Kartepe Sarımeşe Mahallesindeki satış ofisinde Effect Kartepe projesinin lansmanı yapıldı. Toplamda 130 konut, 35 ticari ünite ile 4 bloktan oluşacak projenin lansmanında Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, 15 ayda projeyi tamamlayacaklarını duyurdu.

ÜLKEMİZİN BİZE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU DÖNEM

Projenin tanıtımını yapan Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, “Bugün, kentimizin en nitelikli projeleri arasında yer alacak ve Zeray’ın 2021 yılı yatırım planları arasındaki 7 projenin 2.si olacak Zeray Effect Kartepe’nin Basın Lansmanı’nda sizlerle buluşmaktayız. Dönem olarak gerek sektörel gerek finansal gerek ise pandemi gibi çeşitli etkenleri dikkate aldığımızda, ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu dönem olduğunu düşünüyoruz. Her dönemde, o döneme ait özellikleri dikkate alarak süreç yönetimi metodları geliştirdik” dedi.

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ALNIMIZIN TERİ İLE

Bu metodlar ile de süreci başarı ile yönettiklerini dile getiren Zeray, “Bizler biliyoruz ki bu dönemlerde ülkemize güvenip yatırımlar yaparak sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Başka mecralarda kaynaklarımızı kullanmadık. Çünkü o mecraların birçoğunun (faiz vb.) ülkemizin geriye gitmesine vesile olacağını biliyoruz ve bu bilinç ile “Rızkımızı alnımızın teri ile yatırım yaparak kazanmak” hedefindeyiz. Bu yüzden olsa ki Rabbimiz bizi girdiğimiz her projede muvaffak eylemiştir” ifadelerini kullandı.

15 AYDA TAMAMLANACAK

Zeray Effect Kartepe projesini 15 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Zeki Zeray, “Bu dönem özelinde de metodlar geliştirerek projemizi 15 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 15 ayın sonunda, projenin bitim kokteyli ile yine bir arada olmamız dileğiyle” şeklinde konuştu.

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130 KONUT

Proje kapsamında 130 konut, 35 ticar, ünite, A, B1, B2, C olmak üzere 4 bloktan oluşan yapılar sosyal donatılarıyla bölgenin incisi olacak. Zeray Effect Kartepe 380 metre uzunluğunda ve sosyal tesis alanı 12 bin 500 metrekarelik arazi alanına sahip.