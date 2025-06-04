E-ticarette gidecek çok yolumuz var

Türkiye’de KOBİ’lerin dijitalleşme süreci hız kazanıyor. Ancak küresel pazara açılmak için büyük önem arz eden e-ticaret pazarı hala KOBİ’ler arasında yeterince yaygınlaşmış değil. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, istihdamın yüzde 73’ünü ve ihracatın yaklaşık yüzde 55’ini üstleniyor. Ancak bu büyük ekonomik potansiyele rağmen, birçok KOBİ dijital dönüşümde beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki KOBİ’lerin yalnızca yüzde 18’i aktif olarak e-ticaret yapıyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında. E-ihracata katılım ise daha da düşük; özellikle mikro ihracat fırsatlarından birçok KOBİ henüz haberdar değil. Uzmanlar, küçük işletmelerin hâlâ sosyal medyada var olmayı dijitalleşme sandığını belirtirken, dijitalleşmenin tüm iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını gerektirdiğini vurguluyor.





DEVLET DESTEKLERİ ARTTI FİRMALARIN HABERİ YOK

KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumlar aracılığıyla KOBİ’lere yönelik birçok dijital dönüşüm desteği sunuluyor. Ancak bu desteklerin sahadaki yansıması sınırlı. Birçok KOBİ, mevcut teşviklerden haberdar değil ya da başvuru süreçlerini karmaşık buluyor. Son dönemde özellikle Dijital Dönüşüm Destek Programı, KOBİGEL ve Sanayi Dijitalleşme Yol Haritası gibi girişimlerle dijital altyapısını güçlendirmek isteyen firmalara önemli hibeler sağlanıyor.





EN BÜYÜK ENGEL İNSAN KAYNAĞI

Dijitalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri ise nitelikli personel eksikliği. Özellikle Anadolu’daki KOBİ’lerde dijital okuryazarlık seviyesinin düşük olduğu görülüyor. Yazılım bilen, veri okuyabilen ve dijital araçları etkin kullanabilen çalışanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bazı üniversiteler ve belediyeler, bu boşluğu doldurmak için KOBİ’lere yönelik kısa süreli dijital eğitim programları başlatmış durumda. Ancak bu girişimlerin ülke geneline yayılması için daha sistemli bir strateji gerekiyor.





5 ÜRÜNDEN 1’ININ SATIŞI DIJITAL KANALDAN

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon liraya ulaştı. Toplam işlem sayısı 5,91 milyar adet olarak gerçekleşti. Küresel pazara bakacak olursak, 2024 yılında küresel e-ticaret hacmi, perakende satışlar açısından 6,1 trilyon dolara yükseldi. Geçen yıl itibarıyla, küresel perakende satışların yüzde 20,1'i e-ticaret üzerinden gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu oranın yüzde 20,8’e yükseleceği öngörülüyor. Bölgesel olarak, Asya-Pasifik bölgesi küresel e-ticaret gelirinin yaklaşık yüzde 47,9'unu oluştururken, Amerika kıtası yüzde 34,9 ve Avrupa yüzde 15,4 paya sahip.



