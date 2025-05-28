Destekler KOBi’nin önünü açıyor

Mikro işletmelerden orta büyüklükteki firmalara kadar her kesimde ihracata açılmak artık oldukça kolaylaştı. Bu gelişme her ne kadar satışların artırılması için cazip olsa da rekabetin de bir o kadar artması anlamına geliyor. Söz konusu rekabette firmaları öne çıkaran en önemli husus ise inovasyon. Yapılmayanı yapan ve rakiplerini ekarte eden KOBİ’ler ihracatını katlarken, sert rekabetten de en az ölçüde etkileniyor. Yurt dışı pazarında belli pazarlarda düzenli olarak varlığını sürdüren ve ihracatını kalıcı hale getiren firmalar, aynı zamanda markalaşmayla birlikte üretimini katlayabiliyor.