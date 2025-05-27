'Osman Gazi', Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yeni dönemin adı: Osman Gazi, Rota: Karadeniz, Hedef: Tam Bağımsız Türkiye! Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak." ifadesi kullanıldı.





29 MAYIS'TA BOĞAZDAN GEÇECEK

Söz konusu platform 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Toplam 140 kişilik personel kapasiteli platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak hesaplanıyor. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olarak hesaplanıyor. Platformda işlenen gaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı ve yaklaşık 8 ay burada kaldı. Tersanesindeki faaliyetlerini tamamlayan Osman Gazi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak . Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek. Geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik edecek. Platformun, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

20 YIL GÖREV YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin üzerinden yarın itibarıyla 2 sene geçmiş olacağını hatırlatarak, "Bu 2 yıllık süreçte yaşananlara bakıldığında başka ülkelerin, başka toplumların 10 yılda, hatta 20 yılda yaşadıklarından kat be kat daha fazla olayla, hadiseyle, gerilim ve krizle muhatap olduğumuzu görüyoruz. Allah'a hamdolsun tüm bu sancılı süreçlerden hiçbir vatandaşımızın kılına zarar gelmeden, ülkemizi sahil-i selamete çıkarmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.





Güvenlikte, dış politikada, enerjide, ekonomide, enflasyonla mücadelede, sağlıkta, turizmde, eğitimde ve daha birçok alanda yeni kazanımlar elde ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:





"İşte geçtiğimiz günlerde enerjide bir müjdemizi daha milletimizle paylaştık. 7'nci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 49 gün süren çalışmalarımız neticesinde 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptık. 30 milyar doları bulan bu keşifle enerji bağımsızlığımıza doğru yeni bir adım daha atmış olduk. Her başarı gibi bunu da küçümseyenler, akıllarınca dalga geçenler, yine doğal gaz bulmuşlar diyen zavallılar çıksa da biz onları kale almıyoruz. Bizim başardıklarımızı onların havsalası zaten almaz. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri dahi yetişemez.





Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayanlara bugün bir haberim daha var. Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız. Platform 2026 yılında Sakarya gaz sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Karadan 161 kilometre uzaklıkta, adeta bir fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."



