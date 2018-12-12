Ekonomide adımlar iyi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ekonominin kendi içindeki adımlarının iyi atıldığını söyledi. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 16. Girişimcilik Günleri progamında ençlere konferans veren Bilecik, “Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor ama yetmiyor. Yetmesi için bir parametrenin daha devreye girmesi gerekiyor. Bu da uluslararası ilişkiler. ABD, AB ülkeleri, doğuya kadar olan komşularımız ile ilişkiler nezakete dayalı olmalı ama menfaati daha fazla kollanması gereken ilişki yönetimi olmalı” dedi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bilecik, girişimciliğin son yıllarda sıkça bahsedilen konuların başında geldiğini söyledi. Bilecik, bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için ekonomisinin de büyümesi gerektiğini ifade etti. Bilecik, teknolojinin girişimcilikte etkin rol oynadığını belirtti. Bilecek, “Türkiye’de yeni bir öyküye ihtiyaç var, sanayide dijital dönüşümün başarılı bir şekilde yazılacağı bir öyküye ihtiyaç var” dedi.

ALBAYRAK’IN YÖNETİMİNİ TAKDİR EDİYORUM

Türkiye ekonomisinin hiçbir siyasi iradeden etkilenmeden, bağımsız kurulların rahatlıkla icra edebileceği bir yapı şeklinde sürdürülmesine yönelik içinden geçilen bu dönemde pozitif emarelerin görüldüğünü söyleyen Bilecik, şöyle devam etti: "Maliye politikası çok önemlidir. Tasarruf tedbirlerinin fazlasıyla olduğu ama bir yandan bakıyoruz yıl sonuna kadar devam eden ÖTV indirimi, diğer vergi indirimleri bunlar 31 Aralık itibarıyla devam edecek mi, etmeyecek mi buna dikkat etmek gerekir. Tasarrufu nasıl disipline ederiz, bu konuda Berat Albayrak'ın yönetimini takdir eden birisiyim."

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