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Ekonomi Bir milyon Türk turiste rağmen Türkiyeyi ekonomik yaptırımla tehdit etti
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik krizdeki Yunanistan'dan Türkiye'ye tehdit

Bir milyon Türk turiste rağmen Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Akdeniz'de haklarını koruyarak doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına karşı çıkarak ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Ülkesi uzun zamandır büyük bir ekonomik krizde olan Çipras'ın bu çıkışı şaşkınlıkla karşılandı. Son yıllarda Yunan adalarını yılda yaklaşık 1 milyon Türk turist ziyaret ediyor. Bunun yanında özel yat ve tekneleriyle Yunan adalarını dolaşan Türk turistler de adalara ekonomik katkı sağlıyor. Çipras'ın bu çıkışına Türkiye'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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Yunan Başbakan Aleksis Çipras Türkiye'yi tehdit etti.
Yunan Başbakan Aleksis Çipras Türkiye'yi tehdit etti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaya devam ediyor. Bu durum Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da büyük rahatsızlığa yol açıyor.

Rumların ve Yunanistan'ın AB ve ABD'ye yaptığı şikayetler de sonuç vermedi. Türkiye kim karşı çıkarsa çıksın Fatih ve Oruç Reis'le bölgede çalışmalarını devam ettireceğini açıkladı.

26 Mayıs’ta birlikte gerçekleştirilecek yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kampanyası çerçevesinde ‘Alpha’ televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye’nin söz konusu bölgede sondaj çalışmaları yapmakta ısrar etmesi halinde, AB’nin ekonomik yaptırımlarda bulunacağını öne sürdü.

ÇİPRAS TEHDİT ETTİ

  • Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı." dedi.

YAPTIRIM NE OLACAK MERAK KONUSU

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’ın Türkiye’ye ne gibi bir ekonomik yaptırım uygulayacağı merak ediliyor. Öyle ki, Yunanistan’dan sağlanan herhangi bir hayati kaynak bulunmuyor.

Aksine Türklerin son yıllarda turistik tatil tercihlerinin başında Yunan Adaları geliyor. Adalarda en değerli müşteri konumunda bulunan Türkler önemli bir ekonomik girdi oluşturuyor.

YILDA 1 MİLYON TÜRK TURİST

Son dönemde Yunan adalarını yılda yaklaşık 1 milyon Türk turist ziyaret ediyor. Bunun yanında özel yat ve tekneleriyle Yunan adalarını dolaşan Türk turistler de adalara ekonomik katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN MEŞRU HAKKI

Türkiye, daha önce Birleşmiş Milletler (BM)’e gönderdiği üç mektupla birlikte hak alanlarını açıkça ilan etmişti. Bu kapsamda 2009 ve 2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma gereğince de Türkiye Petrolleri (TP)’nin arama ve sondaj faaliyetleri için ruhsatlar alınmıştı. Türkiye’nin bugün sondaj faaliyeti yürüttüğü T26, T27, U26 ve U27 alanlarının da Türk kıtahanlığı içerisinde bulunduğu açıkça görülüyor.

Öte yandan Türkiye’nin güneybatısında, kıyılarımızdan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta Meis Adası bulunuyor. Yunanlılar, 7 kilometrekarelik bir alana sahip Meis Adası’nı gerekçe göstererek, 104 bin kilometrekarelik deniz yetki alanımızı işgal ediyor.

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