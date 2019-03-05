Ekonomiye katkımız artacak

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB); yoğun katılımla yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. İOSB’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mahmut Aydın seçildi. Genel kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında İOSB’nin yönetiminde görev dağılımı da yapıldı. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nuri Konak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Karadağ, Şaban Gülbahar, Hasan Kılınçarslan, Aziz İyiokur, Selim Us, Mustafa Keskin, Mehmet Vural Koç, Dursun Uzunhasanoğlu, Mehmet Mutlu atandı.

Mahmut Aydın

“AYDINLIK İKİTELLİ İÇİN GELDİK”

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin (İOSB) Türkiye’nin en eski ve en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu belirten Başkan Mahmut Aydın, Türkiye’nin hemen her şehrine ve dünyanın neredeyse her ülkesine 14 bin 559 faal firmasının üretimleriyle yıllık ortalama 5-6 milyar dolarlık katma değer ürettiğinin altını çizdi. Aydın, “Bölgenin gücüne güç katmak, var olan alt yapı sorunlarını çözmek ve bölgeyi kalkındırmak için yepyeni bir program oluşturduk ve ‘Aydınlık İkitelli İçin Geldik’ sloganıyla yola koyulduk” dedi.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

İOSB’nin günümüzde özellikle katma değeri yüksek üretim ve satış faaliyeti için alternatifsiz ve eşsiz bir konumda olduğunu ifade eden Mahmut Aydın, “Kiralar ve mülk fiyatları kentin en lüks semtleri ile yarışmaktadır. Yönetimsel anlamda mevcut durumdaki ayrışmalar, basına yansıyan ve olumsuzluklar içeren Bakanlık teftiş kurulu raporları İkitelli OSB’nin imajına zarar verdi. Bu nedenlerle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan İkitelli’nin, var olan sorunlarını, kamu otoritesi ile iyi ilişkiler içerisinde, toparlayıcı, ortak aklı kullanan, istişareye dayalı ve çözüm odaklı bir yönetim modeli ile yönetmek istiyoruz. Hedefim katılımcı kooperatiflerimiz ve müstakil sanayi parsellerimiz ile birlikte İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni bir cazibe merkezi haline getirmektir” dedi.

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İKİTELLİ OSB’YE KUMAŞÇI BAŞKAN

Türkiye’nin en köklü ve güvenilir şirketlerinden Aydın Tekstil’in yönetim kurulu üyesi olan Mahmut Aydın, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük döşemelik, perdelik ve yatak kumaşı üreticisi olan kuruluşlarının, İOSB’ de yer alan en eski kuruluşlardan biri olduğunu ayrıca Kayseri ve Adapazarı’nda da üç ayrı fabrikada daha üretim yaptıklarını belirtiyor.