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Ekonomi

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi

Elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi.

08:40 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sadece elektrik motorlu araçların matrah limitleri arttırıldı.


Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı.


Elektrikli araçların vergi oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.

#Elektrikli otomobiller
#ÖTV
#Cumhurbaşkanı Kararı
2 saat önce
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Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi
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