Ekonomi Elektronik sigaraya geçit yok Bakanlık herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektronik sigaraya geçit yok: Bakanlık herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı

Elektronik sigaraya geçit yok: Bakanlık herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesinin üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı. Pekcan "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk. Vatandaşlarımızı, tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı mücadelemize 'Alo 136' ihbar hattıyla destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, diğer kolluk birimleriyle müşterek yürütülen piyasa denetimleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi konusundaki özel çalışmalar neticesinde kaçak sigara ve elektronik sigara ticaretiyle mücadelede etkinliğin arttığını söyledi.

Türkiye'de kaçak sigara tüketiminin 2014 yılındaki yüzde 21 seviyesinden tarihi rekorla yüzde 2'ye indirildiğini, bu sayede devlet gelirleri açısından önlenen vergi kaybının yaklaşık 5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

  • "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk. Sadece ekim ayında yaklaşık 400 bin paket kaçak sigara yakaladık. Tütün mamulleriyle mücadelemiz sadece sigarayla sınırlı değil. Yine ekim ayında 45 milyon makaron, 2 tondan fazla tütün ve 1 milyon 100 bin sigara kağıdı yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl 105 milyon 850 bin makaron, 90 ton tütün ve 11,6 milyon sigara kağıdı yakaladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek tip paket uygulamasına geçiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek tip paket uygulamasına geçiyoruz
11.Rize Tanıtım Günleri programı kapsamında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,''Tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Artık sigara paketlerinin üzerinde özendirici simgelerin olmasına müsaade etmeyeceğiz'' dedi

Elektronik sigarayla mücadele kararlılığı

Bakanlığın elektronik sigarayla mücadelesini hız kesmeden sürdürdüğüne dikkati çeken Pekcan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve kendilerinin destekleriyle bu mücadeleye her alanda devam ediyoruz. Bakanlık olarak elektronik sigaraya geçit vermiyoruz.

Ekiplerimizin çalışmaları sonucu geçen yıl 82 bin 633 elektronik sigara ve aksamı ile 20 bin paket ısıtılmış tütün ürünü yakalaması gerçekleştirilmişti. Bu yıl günümüze kadar 125 bin elektronik sigara ve aksamının yanı sıra 261 bin paket ısıtılmış tütün ürünü hakkında yasal işlem yaptık ve bunların ülkemize girişini önledik." dedi.

Sigaradan alınan vergi yüzde 34.7 arttı
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Sigaradan alınan vergi yüzde 34.7 arttı

Vatandaşlara mücadeleye destek çağrısı

Tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelede dedektör köpek ve tarama sistemlerinden yoğun bir şekilde istifade edildiğini anlatan Pekcan, "Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı" ile Bakanlığın veri tabanlarındaki tüm verilerin toplu olarak analizine imkan veren "İstihbarat Bilgi Sistemi" ve Araç Takip Sistemi'nin de etkili bir şekilde kullanıldığı bilgisini verdi.

Pekcan, kaçak sigara kullanımının azaltılması ve her türlü kaçakçılığın önlenmesi konusunda Bakanlığın çalışmalarına katkı vermek isteyenlere çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı mücadelemize 'Alo 136' ihbar hattıyla destek vermeye davet ediyorum. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün ücretsiz bu hattına 7 gün 24 saat ulaşarak kaçakçılıkla mücadeleye aktif katkı sağlayabilirler." diye konuştu.

Sigarayı bırakmaya yardımcı besinler
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Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.
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Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.
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Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
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Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.
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Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.
Sigarayı bırakmaya yardımcı besinler
Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlayan sigarayı bırakma konusunda uzmanlar, hemfikir. Siz de sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz yardımcı besinlerle bu süreci hızlandırabilirsiniz. Ciğerleri temizleyen, sigaranın etkisini yok eden besinler neler? Nikotini vücuttan atmaya yardımcı mucizevi besinler neler? Hangi besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olur? İşte tüm bu soruların cevabı olan besinler:


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