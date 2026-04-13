Elmadağ OSB 20 bin kişiye istihdam sağlayacak

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Başkanı da olan Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'de yürütülen son çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OSB'miz, Türkiye'nin ilk ve Orta Doğu'nun en büyük el işçiliği mobilya merkezi olan Ankara Siteler'den ilham almış, el işçiliği mobilya kültürünü birinci lige taşımayı misyon edinmiş bir sanayi bölgesidir"

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin, bir meslek odası tarafından kurulan Türkiye'nin ilk OSB'si olduğuna işaret eden Taklacı,

Hüseyin Taklacı, OSB içinde yakın zamanda küçük sanayi sitesinin de kurulacağını ve büyük işletmelere küçük işletmelerin destek olacağını dile getirdi. Bölgenin ihtisas OSB olması sebebiyle mobilya ve tamamlayıcı sektörlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirten Taklacı, eğitim merkezi, Ar-Ge ve test merkezi, ortak makine kullanım alanları, konferans salonu, malzeme satış teşhir yerleri, hizmet sektörü için ofisler, ibadet alanı ve akaryakıt istasyonu gibi olanaklara sahip olacağını anlattı.