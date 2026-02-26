Yine önceki uygulamada 50 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat gösterilmesi gerekirken, şimdi bu tutar 250 bin liraya çıkarıldı. Yani SGK’ya 250 bin liraya kadar borcunuz varsa teminat göstermenize gerek kalmayacak. Düzenlemeyle aynı şirkete ait farklı il veya ilçelerde iki işyeri varsa ve bu işyerlerinin toplam borcu 250 bin liranın altındaysa yine teminat gösterilmeden, taksitlendirme imkânından yararlanılabilecek.