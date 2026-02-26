SGK, borçların ertelenmesi ve taksitlendirilmesine yönelik yeni bir düzenlemeye gitti ve bunu genelge ile duyurdu. Düzenleme ile borçların ödenmesinde birçok kolaylık sağlandı. Gecikme faiz tutarı yüzde 4,5’ten yüzde 3,25’e düştü. İlk taksit ödemesi nasıl olacak? Peşinat kalktı mı?İşte ayrıntılar.
SGK borçların ertelenmesi ve taksitlendirilmesine yönelik yeni bir düzenlemeye adım atacak. Yeni düzenleme ile peşinat istenmezken, 250 bin liraya kadar borçta teminat gösterilmesi gerekmeyecek.
SGK BORCU ÖDEMELERİNDE PEŞİNAT KALKTI
Öncesinde SGK’ya olan borcun taksitlendirilmesinde toplam borç tutarının yüzde 10’u peşinat olarak istenirken; yeni düzenleme ile artık peşinat ödenmeyecek, onun yerine borcun ilk taksit tutarının ödenmesi yeterli olacak. SGK genelgesinde, yeni uygulamanın nasıl olacağını da örneklerle anlattı. Örneğin, Şubat 2026 itibarıyla SGK’ya, 750 bin lira borcunuz varsa ve 24 ay taksitlendirme yaptıysanız, Mart 2026 tarihine ilk taksit tutarı olan 31 bin 250 lirayı ödemenizle borcun ertelemesi başlıyor.
Yine önceki uygulamada 50 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat gösterilmesi gerekirken, şimdi bu tutar 250 bin liraya çıkarıldı. Yani SGK’ya 250 bin liraya kadar borcunuz varsa teminat göstermenize gerek kalmayacak. Düzenlemeyle aynı şirkete ait farklı il veya ilçelerde iki işyeri varsa ve bu işyerlerinin toplam borcu 250 bin liranın altındaysa yine teminat gösterilmeden, taksitlendirme imkânından yararlanılabilecek.
GECİKME FAİZİ DÜŞÜRÜLDÜ
Borcun tecil edilmesi halinde belirli bir faiz uygulanacak. Önceden gecikme faiz tutarı aylık yüzde 4.5 iken 2026 başından itibaren bu tutar aylık yüzde 3.25’e, yıllıkta da yüzde 39’a düşürüldü.
Borçlar eşit taksitlendirilecek ancak işletme borcunu eşit taksitlerde ödeyemeyecek durumdaysa borcun ödenmesi için kolaylık sağlanacak. Şöyle ki; borç yine taksitlere bölünecek, en fazla ilk 6 taksit, bölünmüş tutarın yüzde 50’sini aşamayacak.
SGK’ya olan borcun yapılandırılıp da borçların ödenmemesi halinde tecil işlemi iptal olacak. Önceki dönemde 2 yıl içinde tecili bozulan işletmeler yeniden borcun taksitlendirilmesi için başvuramıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 3 yıla çıkarıldı. Buna göre, taksitlendirme imkânından faydalanıp da taksitini ödeyemeyenler 3 yıl içinde yeniden tecil için başvuramayacak.
Önceki dönemde 3 taksit ödenmeyince borç yapılandırması yani tecil bozuluyordu. Yeni düzenleme ile 4 taksit ödenmediği zaman tecil bozuluyor. Burada da işletmelere kolaylık sağlanmış. Örneğin, 2024 yılında prim borçlarını 36 ay taksitlendirdiniz ve 2025 yılı kasım, aralık tarihleri ile 2026 yılı mart ve nisan aylarında taksitlerinizi ödeyemediniz. 2026’nın nisan ayında gününde ödemediğiniz dördüncü taksit sonrası artık tecil işleminiz SGK tarafından bozulacak.