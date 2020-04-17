Ekonomi Emeklilere kredi kullanırken maaşınızdan çekilmesi izni vermeyin uyarısı Maaşınıza bloke konabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilere 'kredi kullanırken maaşınızdan çekilmesi izni vermeyin' uyarısı: Maaşınıza bloke konabilir

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, "Emekli maaşları SGK alacakları ve nafaka ödemesi dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemez. Bankalar, kredi kullandırırken emeklilere, maaşlarıyla ilgili (taksitin ödenmemesi halinde maaştan çekilmesi yönünde) muvafakat yazısı imzalatabiliyor. Emeklilerimiz, imzalayacakları kağıtları okumalı ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeli. Aksi halde sıkıntıya düştüklerinde ve taksitleri ödeyemediklerinde maaşlarına bloke konulabiliyor ve borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşebiliyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.

MUVAKAFAT VERMEYİN

Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı vatandaşların ekonomik olarak sıkıntı yaşayabildiğini, bu süreci atlatmak için kredi talebinde bulunabildiğini anlattı.

  • Bankalardan kredi almayı tavsiye etmediklerini aktaran Koçal, özellikle emeklilerin, kredi başvurusu onaylanıp sözleşme aşamasında bankaların kendilerine sunduğu evrakları incelemeleri, maaşla ilgili bankaya muvafakat vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Koçal, bankaların, kredi verdikleri esnada emeklilere imzalattığı evraklar arasında maaşlarla ilgili muvafakat yazısının bulunduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

  • "Bilindiği üzere emekli maaşları SGK alacakları ve nafaka ödemesi dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemez. Emekli vatandaşlarımız farkında olmadan kredi taksitlerini ödeyemezse emekli maaşının alınması konusunda bankaya muvafakat veren yetkiyi imzalayabiliyor. Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet alıyoruz. Bu konuda mağduriyet yaşayan emekli tüketicilerimiz bulunmaktadır."

EN FAZLA 4'TE BİRİNE HACİZ KONULABİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Aziz Koçal, bu sorunun ortadan kalkması için, muvafakat verilmişse dahil maaşın en fazla 4'te birine haciz konulabilmesi için, mevcut verilen muvafakatları da içine alan, yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

  • Kredi kullanmak isteyen emeklilere, imzalayacakları kağıtları okumaları ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeleri" uyarısında bulunan Koçal, aksi halde sıkıntıya düşünce ve taksitlerin ödenmemesi halinde maaşa bloke konulabildiğini, borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşülebileceğini vurguladı.
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