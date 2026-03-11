En Yakıt’tan bayrama özel 5 elektrikli araç rotası

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken milyonlarca kişi şehirler arası yolculuk planı yapıyor. Elektrikli araç kullanıcıları için uzun yol planlamasında en önemli konulardan biri ise şarj altyapısı. Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt, bu dönemde sürücülere yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerine uzanan rota önerileri paylaştı.

Bayram için En Yakıt’ın Türkiye’nin dört bir yanından seçtiği 5 ‘kesintisiz özgürlük’ rotası şöyle:

Adana’dan Antalya’ya: Akdeniz’in Sahil Yolunda Yolculuk

Akdeniz kıyılarını takip eden Adana–Antalya rotası, deniz manzaralarıyla bayram yolculuğunu keyifli bir keşfe dönüştürüyor. Adana’dan yola çıkan sürücüler Mersin kıyılarını takip ederek Erdemli ve Silifke hattında mola verebilir. Yol boyunca Akdeniz’in turkuaz suları ve portakal bahçeleri eşliğinde ilerleyen rota, özellikle Anamur ve Bozyazı çevresinde etkileyici manzaralar sunuyor. Alanya’da verilecek kısa bir mola ise bölgeyi keşfetmek için ideal. Yolculuk Antalya’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle tamamlanıyor.

Şarj durakları: Kayıkçıoğlu Erdemli – Park Point Cafe Bozyazı – Ali Şahin Petrol Alanya

İstanbul’dan Trabzon’a: Karadeniz’in Yeşil Rotaları

İstanbul’dan Karadeniz kıyılarına uzanan bu rota, doğa manzaraları ve sahil şehirleriyle dikkat çekiyor. Bolu ve Düzce çevresindeki ormanlık alanlarla başlayan yolculuk, Karadeniz’e yaklaştıkça sahil şehirlerinin atmosferine bürünüyor. Samsun ve Ordu'da verilecek molalar, Karadeniz mutfağını keşfetme fırsatı sunuyor. Yol boyunca bölgenin yemyeşil doğası eşliğinde ilerleyen rota, Trabzon’da tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme imkânı da sağlıyor.

Şarj durakları: Highway Outlet AVM – Osmancık Asya Tesisleri – Lovelet Outlet AVM – Okumuş Park & Motel – Grand Vaves Otel

Ankara’dan Gaziantep’e: İç Anadolu’dan Gastronomi Başkentine

Başkentten Güneydoğu Anadolu’ya uzanan bu rota, kültür ve lezzet duraklarıyla öne çıkıyor. Ankara’dan yola çıkan sürücüler Tuz Gölü çevresinde kısa bir mola vererek bölgenin eşsiz manzarasını deneyimleyebilir. İç Anadolu’nun geniş ovaları boyunca ilerleyen yolculuk, dinlenme tesislerinde verilecek molalarla konforlu bir seyahat sunuyor. Yolculuğun sonunda Gaziantep’in zengin mutfağı ve tarihi atmosferi ziyaretçileri karşılıyor.

Şarj durakları: Tuz Gölü Tesisleri – Gülpınar Tesisleri – İpekyolu Mola Tesisleri

İstanbul’dan İzmir’e: Ege Sahillerine Bayram Kaçamağı

İstanbul’dan Ege kıyılarına uzanan rota, bayram tatilini sahil kasabalarında geçirmek isteyenler için en popüler seçeneklerden biri. Marmara Bölgesi’nden Ege’ye doğru ilerleyen yolculuk boyunca dinlenme tesislerinde verilen molalar, seyahati daha konforlu hale getiriyor. İzmir’e ulaşıldığında ise Çeşme, Alaçatı ve Seferihisar gibi sahil kasabaları tatilciler için cazip duraklar olarak öne çıkıyor.

Şarj durakları: Oksijen O68 Dinlenme Tesisleri – Oksijen O167 Mustafa Kemal Paşa Dinlenme Tesisleri – Adal Gross Market Turgutlu

Ankara’dan İzmir’e: İç Anadolu’dan Ege’ye Uzanan Yol

Ankara’dan Ege’ye doğru uzanan rota, özellikle uzun yolculuk yapan elektrikli araç kullanıcıları için dengeli bir güzergâh sunuyor. İç Anadolu’nun geniş düzlüklerinden başlayan yolculuk, Afyonkarahisar çevresinde verilecek molalarla keyifli hale geliyor. Afyon’un yöresel lezzetleriyle kısa bir mola veren sürücüler, ardından Ege’nin zeytin ağaçlarıyla çevrili yollarına doğru ilerleyerek İzmir’e ulaşıyor.

Şarj durakları: Rota Parking Dinlenme Tesisleri – Afyon Çarşı Lokumcusu – Adal Gross Market Kula

“Türkiye genelinde özgürce seyahat mümkün”

En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, elektrikli araçların uzun yol kullanımının her geçen gün daha da kolaylaştığını belirterek “En Yakıt istasyonlarından yararlanan sürücüler Türkiye’nin dört bir yanında rahatlıkla seyahat edebiliyor. Şarj noktalarımızı sürücülerin mola vermeyi tercih ettiği lokasyonlarda konumlandırıyoruz. Böylece kullanıcılar araçlarını şarj ederken dinlenme, yeme-içme ve ihtiyaçlarını karşılama imkânı da bulabiliyor.”

En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kullanıcıların şarj işlemini yalnızca soketi takarak