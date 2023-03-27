Enerji dönüşümünde Türkiye örnek oluyor

Rusya-Ukrayna savaşı ile yaptırımlar sonrasında, uluslararası piyasalarda doğal gaz ve kömür, özellikle de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatları ile taşımacılık maliyetleri arttı. Avrupa Birliği’nde enerji güvenliği, enerji dönüşümü planlarının önüne geçti. Bir yandan doğal gaz depoları Rus gazına alternatif kaynaklarla doldurulmaya çalışılırken, devreden çıkması planlanan çeşitli nükleer ve kömür santralleri üretimlerini artırmak zorunda kaldı. Enerji krizi ortamında Türkiye, attığı adımlar sayesinde yeşil enerji kaynaklarının payını düzenli şekilde artırıyor. Türkiye’de elektrik üretimindeki yerli kaynakların payı ilk kez yüzde 53'e yükseldi. 2021'de 108 terawatt saat elektrik üreten doğal gaz santralleri 2022'de 72 terawatt seviyesinde kaldı. Doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı da yüzde 33’ten yüzde 22’ye geriledi. Toplam elektrik üretim kapasitesi 4 gigawattlık artışla 103,8 gigawatt seviyesini yakaladı. Kapasite artışının yüzde 68’i yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımlardan geldi.