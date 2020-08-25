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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal gaz keşfi yukarı yönlü revize edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğal gaz keşfi yukarı yönlü revize edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de yaklaşık 400 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfine dair açıklamalarda bulundu. Açıklanan doğal gaz keşfinin yukarı yönlü revize edileceğini belirten Dönmez "Teorik olarak baktığımızda ilk gazı vatandaşın hizmetine sunacağız. Ve vatandaşımız doğal gazı daha ekonomik olarak kullanacak. Nihayetimiz dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de açıklama yapıyor. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İş planımıza, programımıza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hem Oruç Reis, hem Yavuz sondaj gemimiz olduğu gibi planımıza devam ediyor. Haklı olduğumuz bir konudur. Uluslararası hukuka göre de tezlerimiz güçlüdür. Yunanistan inandırıcı olmadığı için birtakım ülkeleri yanına alarak haklı görünme çabasındadır. O açıdan biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecek
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Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecek

ARKADAŞLARIMIZ KARADENİZ İÇİN DE KARARLIYDI

Fatih, Yavuz ve Kanuni olmak üzere arama faaliyetleri için teknik kapasitemizi artırdık. Belki de dünyadaki ilk 10 şirket arasında olduğunu söyleyebiliriz Türkiye Petrolleri'nin. Akdeniz'le gündeme gelsek de Karadeniz'deki çalışmalarımız devam ediyordu.

Arkadaşlar iddialı bir şekilde geldiler. Dediler ki biz Karadeniz'de bir sondaj daha yapmak istiyoruz. 14 ay önce sismik çalışma kararı aldık. Ta ki bu döneme kadar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


ŞU AN 3 BİN 500 METREDEYİZ

  • Fatih sondaj gemisinin kulesini Haydarpaşa limanında söküp 29 Mayıs günü köprü altından geçirerek Karadeniz'e uğurladık. Ve bir ay sonra da şu anda bulunduğumuz hedefe gelmiş olduk. Şu an orada bulunduğumuz derinlik su seviyesinden 3500 metre. 12 günlük testten sonra keşif sonucuna ulaştık.

KARADENİZ'DE GAZ NASIL ÇIKARTILACAK?

Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri'ne ait. Bu tamamen hazinemizin. Bize ait ve herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Dışarıdan hizmet almak konusunu kullanarak spekülasyon üreterek beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi yanlış yalan haberler var. Bunlar doğru değil. Sahanın tamamı bize ait. Ve birçok işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için hizmet alabiliriz. Ama bu saha, bu iş bizim.

Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu
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Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu

KARADENİZ'DE GAZIN DEĞERİ NE?

  • Şu an itibarıyla bulunan gazın değerini tahmin etmek oldukça güç. Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına endeksli olarak değişiyor.

MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
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MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'den tıklanma rekoru kıran paylaşım geldi, 'Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.'


KEŞİF DOĞALGAZ FİYATLARINA NASIL YANSIR?

3 yılda gazı getirerek kullanıma sunacağız. İlk üretim miktarı görece biraz düşük olacak çünkü o sırada sahayı geliştiriyor olacağız. Ama teorik olarak baktığımızda ilk gazı vatandaşın hizmetine sunacağız. Ve vatandaşımız doğal gazı daha ekonomik olarak kullanacak. Nihayetimiz dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır.

KARADENİZ'DE BAŞKA GAZ REZERVİ VAR MI?

  • Açıkladığımız keşfi yukarı yönlü revize edeceğiz.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
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İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

"GAZIN KALİTESİNİN İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Gazın kalitesinin iyi olduğunu gördük. Bölgede benzer özellikte formasyonlar var.

DOĞU AKDENİZ'DE MÜJDE YAKIN MI?

2020'de denizdeki keşiflerde birinci sıradayız. Bazı kuyularda gaz akışı gördük. Umut veren noktalarda sondaj kuyuları açacağız.

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