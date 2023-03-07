Enkaz kaldırma işlemlerinde ihtiyaç duyulan eşyanın ithalatına esneklik

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.

Söz konusu hükümle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan tebliğ kapsamındaki eşya için, belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmadan izin vermeye Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü, 15 Eylül 2023'e kadar (bu tarih dahil) yetkili olacak.