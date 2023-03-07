Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Adıyaman’da deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kontrollü olarak üretimi durdurulan 290 petrol kuyusundan 286’sının yeniden üretime alındığını açıkladı. Elektrik ve doğalgaz arzıyla ilgili çalışmaları da aktaran Dönmez, "Amacımız hayatı bir an önce normalleştirebilmek. Enerjiyle ilgili yapılması gerekenleri süratle yerine getirmektir" dedi.