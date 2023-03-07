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Ekonomi

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Trakya'da kurulması planlanan Karadeniz gazını evlere ulaştıracak tesisin son durumunu açıkladı. Dönmez, "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır" diyerek Karadeniz gazı için de tarih verdi.

10:22 . 7/03/2023 Salı
DHA
Bakan Fatih Dönmez

Bakan Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin açıklamalarda bulunana Bakan Dönmez, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme odaklandıklarını söyleyerek Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

(Trakya'da kurulması planlanan Doğalgaz Merkezinin son durumu ile ilgili) Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak.

(Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin) Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır.





#Fatih Dönmez
#Karadeniz gazı
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
1 saat önce
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Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
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