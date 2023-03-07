Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Bakan Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin açıklamalarda bulunana Bakan Dönmez, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme odaklandıklarını söyleyerek Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile ilgili "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır" ifadelerini kullandı.
(Trakya'da kurulması planlanan Doğalgaz Merkezinin son durumu ile ilgili) Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak.
(Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin) Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır.