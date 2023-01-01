EPDK Başkanı açıkladı: İade süreci başladı faturalara yansıyacak

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı mutlak surette geri ödeyeceğini idari soruşturma sürecinin ise ayrıca yürütüldüğünü vurguladı. Yılmaz: "Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler de doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil" dedi.
EPDK'nın geri ödeme kararını siyasi mulahazalarla ya da belli çıkar odaklarına şirin gözükmek gayesiyle eleştirenler olduğunu belirten Yılmaz; tüm şirketlerin bu süreçten gerekli dersi çıkarması gerektiğini, AUF'u sabote edecek, tüketiciye maliyet yükü oluşturacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini hatırlattı.
Başkan Yılmaz şunları söyledi: