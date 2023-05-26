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Ekonomi

Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçildi: Fahiş kiraya altı adımda fren

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve geldiklerinde fahiş kira artışı yapanların "ümüğünü sıkacağız" sözlerinin ardından harekete geçildi. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme gelecek. Yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Memurlara kira desteği verilecek. Fahiş artış yapanlara hapis ve para cezası uygulanacak. Kiracı ev sahibi sorunları için arabulucu düzenlemesi hayata geçirilecek.

08:52 . 26/05/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve geldiklerinde fahiş kira artışı yapanların "ümüğünü sıkacağız" diyerek, "Bu tabloyu kabul edemeyiz" açıklamasında bulunurken, Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı.


Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek.


Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti strateji ekibinin tespitlerine göre başta büyükşehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor.


Kira harcamalarının düşürülmesi için Çevre, Adalet, Ticaret Bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. 1 Temmuz tarihine kadar yenilenen kira dönemlerinde yüzde 25'lik sınır uygulanmaya devam edecek.


Memura kira desteği

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.


Koruma yasası çıkacak

Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.


Arabulucu zorunlu

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Bu davada kira bedeli yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenecek. Kira bedeli belirlenirken TÜFE12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor.


Sözleşmesi 10 yılı geçenler

EV sahibi 10 yıllık sürenin sonunda belirli süreli kira sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verebilir. Sözleşme belirsiz süreliyse kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontratı sona erdirebilir. Ev sahibinin bildirimine karşın konutu boşaltmayan kiracılar hakkında tahliye davası açılabilir.


1 yıl daha uzatılacak

Konut kiralarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl haziranda getirilen bu uygulamanın 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor. Bu tarihe kadar yenilenen sözleşmelerde yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda olup düzenleme 5 yılı geçen sözleşmeleri ise kapsamıyor. Beşinci yılını dolduran ev sahibi kiracıyla anlaşamazsa kira tespit davası açma hakkına sahip bulunuyor.




#Fahiş kira
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Kira fiyatları
#Memura kira desteği
#Türk Ceza Kanunu
1 saat önce
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