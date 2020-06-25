Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Erdoğanın sözlerinden etkilenip yurda döndü Koronavirüs ilacının yerlisini üretti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip yurda döndü: Koronavirüs ilacının yerlisini üretti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedavide kullanılan ve yurt dışından getirilen Favipiravir isimli ilaç Türk bilim insanları tarafından yerli imkanlar ile 40 gün gibi çok kısa bir sürede üretilerek büyük bir başarı sağlandı. İlk numunesinin Bakan Varank'a teslime edildiği ilaç ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından koronavirüs hastalarına verilmeye başlanacakken, yurt dışına ihracı da gerçekleştirilecek. Pandemi sürecinde solunum cihazından sonra ilaç tarafında da bağımlılığı sona erdirecek projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor. ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, ilaç için 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını vurgularken, yerli sentezle üretilen ilacın koronavirüse karşı çok büyük etkisi olduğunun da altını çiziyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Koronavirüse karşı kullanılan Firapiravir isimli ilacın yerli sentezi 40 gün gibi kısa bir sürede üretildi.
Koronavirüse karşı kullanılan Firapiravir isimli ilacın yerli sentezi 40 gün gibi kısa bir sürede üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi üretildi.

Ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a geçtiğimiz günlerde sunuldu.

Yerli sentez ilacın ilk numunesi Bakanı Mustafa Varank’a sunuldu.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Pandemi sürecinde çok kısa bir süre içerisinde yerli solunum cihazı geliştirerek ortaya çıkan ihtiyacı fazlasıyla karşılayıp ürünün ihracına da başlayan Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat sürecini tamamlaması ile seri üretime geçilecek ilaç sayesinde dışa bağımlı olmadan tedavi süreçlerini yönetebilecek.

Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesinin daha yazıldığı projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor.

Doç. Dr. Mustafa Güzel

40 GÜNDE ÜRETİLDİ

ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, Zeynep Atabay Taşkent ile koordine ettikleri süreçte ortaya çıkan ilk yerli COVID-19 ilacını 32 kişilik ekiple 40 gün gibi kısa bir sürede ortaya çıkarmayı başardı.

Yerli solunum cihazı da 14 gün gibi kısa bir sürede üretilip ihracına başlanmıştı.

Ruhsatlandırma aşamasında olan ilaca ilişkin Doç. Dr. Mustafa Güzel yenisafak.com'a konuştu;

BİR HAFTAYA RUHSAT SÜRECİ TAMAMLANABİLİR

İlacın halen ruhsat alma sürecinde olduğunu ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasıyla tamamen yerli ham madde ile sentezlenmiş bir ilacın ortaya çıkacağını kaydeden Güzel, ruhsatlandırmayla ilgili sürecin haftaya sonuçlanacağını düşündüklerini, sürecin hızlanması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de bir görüşmelerinin olacağını dile getirdi.

DIŞARIDAN ALIMA GEREK KALMAYACAK

İlacın ruhsatının çıkmasıyla en kısa sürede ihracının da mümkün olduğunu belirten Güzel, iç piyasada ise dışarıdan alınan muadili ilaca gerek kalmayacağını, koronavirüse karşı üretilen yerli ilacın ihtiyaç duyulan tüm noktalara teslim edilmeye başlanacağını aktardı.

Yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunuldu.

AŞI İÇİN TAKVİM 2021

Koronavirüse karşı aşı sürecinin uzun süreceğini ve kendi tahminlerine göre bu üretimin 2021 yılını bulabileceğini dile getiren Güzel, aşı bulunana kadar virüse karşı 3 ilacın ön plana çıktığını bunlardan birisinin ise yerli sentez üretimini yapmayı başardıkları Favipiravir olduğunu ifade eden Güzel, ilacın koronavirüse karşı oldukça etkin olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÇOK ETKİLİ

Yerli sentez üretimi gerçekleştirilen ilacın koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunun da altını çizen Güzel, ''Bir arkadaşım Covid-19'a yakalandı ve çok ağır geçirdi bu süreci. Kendisini direk bu ilaç ayağa kaldırdı. Bana tedavi sonrası dönüş yaptı: ''Hocam sizlerden Allah razı olsun. Ben koronavirüsü çok ağır geçirdim. Ama bu ilacı kullanarak ayağa kalktım. Hizmetleriniz daim olsun.'' dedi.

YENİ BİR MOLEKÜL BULMADIK

Yeni bir molekül bulmadıklarının yeniden altını çizerek ortaya çıkan kavram tartışmasına da son vermek isteyen Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü;

''Daha önce Covid-19'a karaşı kullanılan ilacı yerli imkanlarla ve ham maddeyle geliştirdik. Zaten malum koronavirüs olduktan sonra ülkeler kapandı. Uçaklar çalışmadı, gümrükler kapandı. Dolayısıyla bu tarz olağanüstü durumlar yerli üretimlerin ne kadar kritik olduğun bir kez daha gözler önüne serdi.''

İlaç koronavirüse karşı kullanılan en etkili ilaçlardan biri olarak biliniyor.

10 MİLYON LİRA HARCANDI

İlacın Atabay Kimya bünyesinde geliştirildiğini belirten Güzel, maliyetine ilişkin ise, TÜBİTAK'ın kendilerine 1.7 milyon lira gibi bütçe sunduğunu, Atabaylar'ın ise ham madde için ciddi bir kaynak kullandığını ve toplamda araştırma ve ürün geliştirme dahil 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını belirtti.

Dünya peşinden koşuyor: Yerli solunum cihazına bir milyar dolarlık rekor sipariş!
EKONOMİ
Dünya peşinden koşuyor: Yerli solunum cihazına bir milyar dolarlık rekor sipariş!

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve koronavirüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından açıklanmıştı.

Abone Ol Google News
F-16lara Türk gözü

F-16'lara Türk gözü

ASELPOD teslimatları neden önemli?
40 günde yerli ilaç

40 günde yerli ilaç

​Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip üretime başladı.
#İyikivarsınEren

#İyikivarsınEren

​Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti.
FETÖ elebaşına<br>yeni tanım

FETÖ elebaşına
yeni tanım

​ABD "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nu açıkladı, Türkiye bölümü dikkat çekti.
Koronavirüse<br>karşı yeni aşı

Koronavirüse
karşı yeni aşı

​İlk kez insan üzerinde denenerek klinik aşamasına geçildi.
Yine Almanya'ya saydırdı!

Yine Almanya'ya saydırdı!

'Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?'

Kılıçdaroğlu'na soruyoruz!

Kılıçdaroğlu'na soruyoruz!

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Suç Başbakanı

Suç Başbakanı

​Tel-Aviv'de ilhak karşıtı protestolar hız kazandı.
Tarafsız değiller

Tarafsız değiller

Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı.
BM<br>harekete geçti

BM
harekete geçti

​Hafter'in katliamlar yapıp ceset tarlalarına çevirdiği alanlarla ilgili komisyon kuruldu.
Esenyurt<br>böyle batıyor

Esenyurt
böyle batıyor

​Keyfi adımlar yüzünden belediye milyonlarca liralık faiz yüküyle karşı karşıya.
İşgalci<br>haddini aştı

İşgalci
haddini aştı

​İsrail Türk bayrağına tahammül edemedi.
​Test<br>merkezleri açılacak

​Test
merkezleri açılacak

​Havaalanlarında koronavirüs testinin ücreti belli oldu.
Hülya Avşar'a tepki

Hülya Avşar'a tepki

​"Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz."
Oğulcan'dan<br>Galatasaray resti

Oğulcan'dan
Galatasaray resti

​Sarı kırmızılı formayı giymek için TFF'ye başvuruyor.
Düğünlere<br>ilişkin tüm detaylar

Düğünlere
ilişkin tüm detaylar

​​İçişleri Bakanlığı alınacak tüm tedbirlere ilişkin genelge yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.