Ekonomi ESKnin 90 bin ton indirimli eti tüketiciye ulaştı Tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı: Tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı yapılıyor

ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı: Tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı yapılıyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, fiyat düşüşünün sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlerde bugüne kadar yaklaşık 90 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Zincir marketler aracılığıyla ekonomik et satışı kapsamında ESK tarafından bugüne kadar 90 bin ton kırmızı et satışı yapıldı.
Zincir marketler aracılığıyla ekonomik et satışı kapsamında ESK tarafından bugüne kadar 90 bin ton kırmızı et satışı yapıldı.

Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) edinilen bilgiye göre, 1 Kasım 2017'de 3 market zinciriyle başlayan indirimli et satışı uygulaması ikinci yılını doldurdu.

Zincir marketler aracılığıyla ekonomik et satışı kapsamında ESK tarafından bugüne kadar 90 bin ton kırmızı et satışı yapıldı.

  • Kurum, uygulama kapsamında 2017'de kıymanın kilogramını 29 liradan, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmaya başladı. Halen Türkiye'nin 81 ilinde satış noktası bulunan Şok ve Migros marketleri aracılığıyla tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı devam ediyor. ESK tarafından kıyma ve kuşbaşı olarak hazırlanan ürünler yarım kiloluk map ambalajlar içinde "Et ve Süt Kurumu" markasıyla satılıyor.

İndirimli et satışı uygulamasının ardından diğer marketlerin de söz konusu ürünün fiyatlarında indirime gitmesiyle iki yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiş oldu.

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Etler marketlere paketlenerek veriliyor

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, vatandaşların ekonomik ve kaliteli et tüketmesini sağlamak amacıyla bu uygulamanın başlatıldığını söyledi.

Anlaşmalı marketlere eti ESK'nin doğrudan paketleyerek verdiğini belirten Uzun, "Tüketicilere uygun fiyata ve kaliteli kırmızı et ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uygun fiyata et satışıyla birlikte kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında önemli bir artış yaşanmaması da bizim için çok önemli" dedi.

Kırmızı et alırken dikkat edilmesi gerekenler
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Beden sağlığı açısından büyük önem taşıyan ve dengeli beslenme açısından çok önemli olan eti alırken dikkat alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur var. Et, uygun koşullarda muhafaza edilmediği takdirde insan sağlığı açısından faydadan çok zarar getirebilir.
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Rengine dikkat edin! Her hayvanın et rengi farklı olur. Hayvanın vücudundaki kısımlara göre de et rengi farklılık gösterebilir. Kırmızı et alırken düşülen en önemli yanılgı koyu renk alan etin çok beklemiş olması inancıdır. Etin bekletilmiş olup olmadığını anlamak için üzerinde yer alan koyu halkalara dikkat etmek gerekir. Eğer etin renginde koyu mor halkalar oluşmamışsa o et taze anlamına gelir.
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Hijyen ortamı önemli Et alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biriside hijyenik ortamın olmasıdır. Hijyenik olmayan ortamlarda üretilen etlerde bakteri oluşumu ve küf kaçınılmazdır. Her ette olduğu gibi kırmızı ette de genel olarak kapalı alanlarda bekletilen ve ambalajlı etleri almaya özen göstermeniz gerekir.
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