ESK'nin 90 bin ton 'indirimli' eti tüketiciye ulaştı: Tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı yapılıyor

Rengine dikkat edin! Her hayvanın et rengi farklı olur. Hayvanın vücudundaki kısımlara göre de et rengi farklılık gösterebilir. Kırmızı et alırken düşülen en önemli yanılgı koyu renk alan etin çok beklemiş olması inancıdır. Etin bekletilmiş olup olmadığını anlamak için üzerinde yer alan koyu halkalara dikkat etmek gerekir. Eğer etin renginde koyu mor halkalar oluşmamışsa o et taze anlamına gelir.