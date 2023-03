Et ve Süt Kurumu deprem bölgesinden özel fiyatla üç bin hayvan alımı yaptı

ESK tarafından, muhtelif gıda ürünleri ile 1 tır, 2 kargo aracı bölgeye gönderildi. Lojistik amaçlı kullanılmak üzere, 8 soğutuculu kamyonla 3 pikap da buraya intikal ettirildi. Diğer yandan Adana Et Kombina Müdürlüğü, dağıtım ve depo merkezi olarak kullanıma tahsis edildi. Ayrıca, 90 ton et ürünü bölgeye teslim edilerek, 15 ton et ürünü de sevkiyata hazır hale getirildi. Kurumun stoklarında bulunan 290 bin et konservesi AFAD koordinesiyle deprem bölgelerine sevk edildi.