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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu deprem bölgesinden özel fiyatla üç bin hayvan alımı yaptı

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde özel alım fiyat politikasıyla bugüne kadar 840 büyükbaş ve 2 bin 104 küçükbaş olmak üzere toplam 2 bin 944 hayvan alımı gerçekleştirdi.

11:28 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık bünyesindeki ilgili kuruluşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin etkili olduğu yerlerde acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra besicilerin hayvanlarının korunması için de faaliyetler sürdürüyor.


ESK tarafından, muhtelif gıda ürünleri ile 1 tır, 2 kargo aracı bölgeye gönderildi. Lojistik amaçlı kullanılmak üzere, 8 soğutuculu kamyonla 3 pikap da buraya intikal ettirildi. Diğer yandan Adana Et Kombina Müdürlüğü, dağıtım ve depo merkezi olarak kullanıma tahsis edildi. Ayrıca, 90 ton et ürünü bölgeye teslim edilerek, 15 ton et ürünü de sevkiyata hazır hale getirildi. Kurumun stoklarında bulunan 290 bin et konservesi AFAD koordinesiyle deprem bölgelerine sevk edildi.


Kurum ayrıca, yürüttüğü faaliyetlerle ilk günden itibaren depremzede yetiştiricilerin yanında olmaya çalışıyor. Bu kapsamda depremzede yetiştiricilerin hayvan alımlarını aralıksız sürdüren ESK, felaketten etkilenen çiftçilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mahallinden teslim alıyor. Depremzede üreticilerden gelen alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla karşılayan Kurum, bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor. Talep edilmesi halinde üreticilerin hayvanları da yerinden alınıyor.

Bu çerçevede, bugüne kadar 840 büyükbaş, 2 bin 104 küçükbaş hayvan ESK tarafından satın alındı. Ayrıca kesim talebi gelip besisini tamamlamayan genç danalar, düveler, ileri derecede gebe ineklerle koyun ve keçilerin öncelikle başka besici veya yetiştiricilere satışının gerçekleştirilmesi için birlikler veya besicilerle koordinasyon sağlandı.


11 bin 90 ton süt toplandı

Deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ sütleri de yine ESK koordinasyonuyla üretici örgütleri ve özel sektöre yönlendiriliyor. Bu şekilde bugüne kadar bölgedeki süt işletmelerinin ve yetiştiricilerin ürettiği 11 bin 90 ton sütün toplanarak üretime dönüştürülmesi konusunda koordinasyon gerçekleştirildi.


Deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlar tarafından ESK'ye verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri ise Kızılay'ın talebi doğrultusunda bölgeye ulaştırılıyor.




#DEPREM
#ESK
#hayvan alımı
#süt alımı
2 saat önce
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Et ve Süt Kurumu deprem bölgesinden özel fiyatla üç bin hayvan alımı yaptı
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