Ekonomi Ette koronavirüs oyunu Kilo başına 10 lira düşürdüler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ette koronavirüs oyunu: Kilo başına 10 lira düşürdüler

Koronavirüs fırsatçıları küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de zora soktu. Koronavirüsü bahane ederek kuzuları almayan aracılar 27 TL olan baskül fiyatını ise her geçen gün düşürerek 17 TL’ye kadar indirdi. Alım fiyatları düşürülmesine rağmen kasaplarda et fiyatları ise değişmedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Aracıların korona virüsü bahane ederek kuzu baskül fiyatlarını düşürmesiyle birlikte hayvanlarına yem alamaz duruma geldiklerini belirten besici Bedri Işılak, “Ben yıllardır küçükbaş hayvan üreterek geçimimi sürdürüyorum. Bu yıl aracılar korona virüsü bahane ederek kuzularımızı almadılar. Sonra da 27 TL olan baskül fiyatını her geçen gün düşürerek 17 TL’ye kadar getirdiler. Kasapta kuzu fiyatlarında düşüş olmamasına rağmen, aracılar bizden alırken fiyatı düşürerek bizi mağdur ediyorlar. Biz bu paralarla yem bile alamıyoruz. Devletimizden her zaman olduğu gibi bize destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KİLO BAŞINA 10 LİRA DÜŞÜRDÜLER

400 baş küçükbaş hayvanı olduğunu belirten Mehmet Ali Erdemir, ”Aklımın erdiğinden beri hayvancıyım. Korona virüsten önce baskül fiyatı olarak 27 TL’den hayvanlarımızı satarken, şimdi bizden 17 TL’den almak istiyorlar. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yem fiyatları almış başını gidiyor. Bir çuval yem 130 TL olmuş. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

YEM PARASI BULAMAYACAĞIZ

Fiyatların düşmesinden dolayı mağdur olduğunu söyleyen Recep Erdinç, “Yem fiyatları her gün artıyor. Çuval başında birden 10 TL zam geldi. Yem fiyatları tavan yaparken, bizim fiyatlarımız taban yaptı. Hastalık bahane edilip, kasapta aynı olan fiyatlar bizden alınırken baskülde kilo başında 10 TL düşürüldü. Yetkililer bu meseleye bir an evvel el atmazsa, hayvanlarımıza alacak yem parası bulamayacağız” dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Küçükbaş hayvan üretmeye her zaman hazır olduklarını, fakat düşen fiyatlara bir çare bulunması gerektiğine vurgu yapan besici Serkan Evren, “Bin baş küçükbaş hayvan bakıyorum. Yemlerin yüzde 90’ını tarlama kendim ekerek üretiyorum. Buna rağmen düşen kuzu fiyatlarıyla beraber zor günler geçiriyorum. Yem fiyatları aşırı derecede yükseldi. Üreticilere destek çıkılmasını bekliyorum. Korona virüsü bahane edilerek fiyatlarımız geri çekildi. Buna da razıyız. Ama kasaplardaki fiyatlar halen aynı. O zaman kasaptaki et fiyatlarını da düşürsünler. Bu şekilde giderse çoğu küçükbaş hayvan üreticisi üretimini ya düşürecek ya da ara verecek” şeklinde konuştu.

ET FİYATLARI YERİNDE SAYIYOR

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Demir ise, “Bölgemizde ben de küçükbaş hayvan üreticisiyim. Korona virüs ile birlikte 20 gün zarfında küçükbaş hayvan fiyatlarımız mevcut alımlara göre 10 TL civarında aşağı düşürüldü. Bu da bizi zora soktu. Yem fiyatları ve piyasadaki et fiyatları düşmedi. Sadece biz üreticilerin ürettiği ve satmak istediği hayvanların fiyatları düşüyor. Buna bir türlü anlam veremiyoruz. Gerekli kurumların ve ilgililerin sesimize kulak vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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