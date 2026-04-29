Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi nisanda sert düştü

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi nisanda sert düştü

15:51 29/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Endeksteki düşüş büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güvenin azalmasından kaynaklandı.
Endeksteki düşüş büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güvenin azalmasından kaynaklandı.

Euro Bölgesi'nde Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda 3,2 puan gerileyerek 93 puan seviyesine indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda 2,9 puan azalarak 93,5 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 3,2 puan düşüşle 93 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi’nde endeksin 95,2 puan olması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentilerin altında kaldı.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise nisanda eksi 16,4'ten eksi 20,6'ya indi. AB'de de martta eksi 15,4 seviyesindeki endeks, nisanda eksi 19,4'e geriledi.

Nisan ayında, Orta Doğu’daki gelişmeler ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentisi, Avro Bölgesi'ndeki işletmelerin ve tüketicilerin gelecek beklentilerini zayıflattı.



#AB
#Avro bölgesi
#Avrupa
#Ekonomik Güven Endeksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
